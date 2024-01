Rede D’Or oferece mais de 150 vagas de trabalho em SP

Compartilhar no

A Rede D’Or está oferecendo 154 vagas de trabalho em diferentes áreas no Estado de São Paulo neste início de 2024.

As oportunidades são para cargos ligados à assistência em saúde, como enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, analista de laboratório e auxiliar de coleta. Também há vagas em áreas administrativas, como mensageiro, analista de contas médicas, recepcionista e líder de governança, e outras como supervisor de segurança e auxiliar de manutenção.

Os valores dos salários variam conforme o cargo e a unidade de saúde. Entre os benefícios, também variam conforme o posto de trabalho, estão vale-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e convênios com empresas parceiras.

A maioria das oportunidades de trabalho da Rede D’Or no Estado de São Paulo estão na capital paulista, incluindo hospitais como Vila Nova Star e as unidades do São Luiz Itaim, Jabaquara, Anália Franco e Morumbi, além da Maternidade São Luiz Star.

Outras cidades com vagas abertas são Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Mauá, Osasco, Atibaia, Carapicuíba, São José dos Campos e Jacareí.

Os detalhes e descrição de cada vaga, bem como os requisitos necessários para se candidatar a cada uma delas, podem ser obtidos neste link.

