Seguro empresarial é essencial para estabelecimentos durante as festas de fim de ano

Com a temporada de festas de fim de ano se aproximando, bares, restaurantes e buffets estão se preparando para receber diversos eventos corporativos e confraternizações dos mais variados grupos de pessoas. De acordo com dados da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), 35% dos empresários do setor de bares e restaurantes pretendem contratar novos profissionais até o final do ano, quando confraternizações e festas costumam movimentar o segmento.

No entanto, em meio à alegria e à agitação do período, é fundamental que estes estabelecimentos estejam preparados para receber este tipo de evento, e contar com um seguro empresarial pode ser uma boa solução a fim de mitigar possíveis riscos, como afirma Emerson Nagata, superintendente executivo de Negócios e Soluções de Produtos de Danos da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

“O final de ano é um período crucial para bares, restaurantes e buffets, devido à maior recorrência de eventos corporativos e confraternizações entre amigos, que trazem alto faturamento”, afirma Nagata. “Nesse cenário, o seguro Empresarial atua como ferramenta de proteção extra ao fluxo de caixa esperado, evitando comprometer a saúde financeira do negócio devido a gastos adicionais não previstos no planejamento mensal”, complementa.

No portfólio da BB Seguros, há três opções de planos que podem ser personalizados a fim de compreender as necessidades de cada estabelecimento. Entre as coberturas básicas, disponíveis em todos eles, estão danos elétricos; perda ou pagamento de aluguel; despesas fixas; responsabilidade civil estabelecimento (para casos de reparações por danos corporais ou materiais causados involuntariamente a terceiros) e incêndio, raio, explosão ou fumaça. Em todos os três planos é possível, ainda, contratar a cobertura extra de deterioração de mercadorias em ambientes frigorificados, se a atividade for elegível. A solução assegura perdas e danos causados por eventos como a ruptura do sistema de refrigeração, vazamento de substância refrigerante, falta de energia e despesas para redução de prejuízos.

Já as coberturas de roubo ou furto de bens por arrombamento e vendaval, granizo, ciclone, tornado e furacão estão disponíveis no plano Prático; enquanto o plano Total traz todas essas e também quebra de vidros e responsabilidade civil empregador (que garante os danos corporais, despesas hospitalares e funerárias decorrentes de acidentes, desde que a serviço ou durante o trajeto de ida ou volta do trabalho).

Além das coberturas citadas, o seguro empresarial também dispõe de uma série de assistências, que variam desde reparos com eletricista, chaveiros e encanadores, até cobertura provisória de telhados, portas, janelas ou divisórias.

N.F.

Revista Apólice