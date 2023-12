Presidente da Mitsui Sumitomo reforça a importância do Brasil para o grupo

No dia 30 de novembro, a Mitsui Sumitomo Seguros recebeu em sua sede no Brasil o presidente do Grupo, Shinichiro Funabiki, onde reuniu-se com a liderança da seguradora no Brasil para transmitir as principais diretrizes do Grupo e reforçar a importância da operação no país para os objetivos e negócios em todo o planeta.

Funabiki mostrou-se bastante animado com o foco da companhia para 2024, além do avanço da parceria com a Porto Seguro nos seguros massificados, projetando ótimos resultados para os próximos anos.

Em seu discurso, o executivo falou também sobre posicionarmos fortemente quatro questões sociais fundamentais (saúde planetária, tecnologia inovadora, resiliência e inclusão social) no centro das iniciativas de sustentabilidade da companhia. “Com a crescente frequência e gravidade das catástrofes naturais nos últimos anos, o papel dos seguros de danos patrimoniais no sustento da vida das pessoas e das empresas tornar-se cada vez mais importante. Além de compensar os as perdas materiais, estamos empenhados em prevenir e reparar rapidamente os danos, ajudando assim a alcançar um futuro cuja marca será a sustentabilidade.”

Koichi Kawasaki, presidente da Mitsui Sumitomo Seguros no Brasil, comentou sobre a visita como oportuna e importante para o novo momento da companhia “A visita do Sr. Funabiki, neste momento de mudança de foco estratégico, reforça o nosso compromisso em permanecer com as operações no Brasil e oferecendo produtos e serviços com a mais alta qualidade, marca registrada de todas as empresas do Grupo.”

Após conhecer os funcionários e a estrutura da seguradora em São Paulo, Funabiki seguiu para compromissos com o Consul do Japão e parceiros de negócio da seguradora.

