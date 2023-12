Seguralta lança aplicativo para gestão de seguros

Compartilhar no

A Seguralta lançou o Seguralta Core, aplicativo desenvolvido pela área de tecnologia para facilitar a operação de corretoras de seguros. A ferramenta, que é pioneira no segmento, foi anunciada pela companhia na 12ª convenção da empresa, realizada no dia 2 de dezembro com franqueados e seguradoras parceiras. O novo aplicativo já está disponível para os franqueados da rede.

O aplicativo permite aos franqueados o acesso de forma ágil e prática a uma série de facilidades, incluindo detalhamento das comissões, renovações e apólices a vencer, pendências de propostas, gestão de leads e notificação aos clientes sobre as parcelas vencidas, além de integrar os dados e acessos de quarenta seguradoras.

A Seguralta conta atualmente com 1.971 franquias comercializadas por todo o país e tem cerca de 270 mil clientes atendidos anualmente. O aplicativo reúne diversos benefícios para a gestão do negócio e funciona como um agregador, facilitando o dia-dia do franqueado.

“O Seguralta Core vai trazer um novo jeito de fazer gestão nas corretoras de seguros. A nossa meta é oferecer um suporte cada vez mais completo e personalizado e facilitar a rotina do nosso franqueado”, explica o CTO do Grupo Zanon, Ricardo Martins.

Segundo Martins, para 2024 o foco será ampliar as ferramentas oferecidas pelo super app, visando aprimorar o acompanhamento ativo do segurado e atuar com rapidez e agilidade para dar suporte ao corretor em questões envolvendo pagamento de parcelas, sinistros e demais pendências.

“Já estamos trabalhando intensamente para ampliar ainda mais a oferta de serviços e visão comercial do aplicativo, e vamos incluir temas fundamentais na gestão, como cadastro de propostas, envio de cotação, abertura de sinistro simplificada e central de inteligência. Sem dúvidas, essa ferramenta vai revolucionar a forma de fazer gestão de corretoras de seguros”, acrescenta Martins.

