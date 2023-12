Sancor Seguros lança produtos de Riscos Financeiros e Canal Massificados/Affinity

A Sancor Seguros Brasil anunciou o lançamento de sua nova linha de produtos Riscos Financeiros e a inauguração do canal Massificados/Affinity. O evento oficial de lançamento aconteceu ontem (05), em São Paulo, onde a empresa compartilhou detalhes sobre essa e outras inovações que estão por vir.

A nova linha de produtos Riscos Financeiros oferece até 7 coberturas distintas, proporcionando flexibilidade aos clientes na escolha das proteções que melhor atendam às suas necessidades. Dentre as coberturas disponíveis estão Perda, Roubo ou Furto de Cartões; Transações Eletrônicas sob Coação Física; Bolsa Protegida; Saque sob Coação; Compra sob Coação; Compra Protegida; e Roubo em Caixa Eletrônico. O foco dessa oferta está em instituições financeiras, como bancos, insurtechs, cooperativas, associações, mas abrange também lojas de varejo, sindicatos, entre outros.

De acordo com o CEO da companhia, Edward Lange, o diferencial estratégico da seguradora reside na flexibilidade, agilidade na construção e implementação de produtos. “Destaca-se também a gestão individualizada de cobranças, proporcionando uma vantagem competitiva, especialmente para empresas que não possuem um sistema próprio. A experiência consolidada no segmento de cooperativas de crédito é um ponto adicional”, comenta.

Com o lançamento desses produtos, a seguradora almeja posicionar-se de forma efetiva no mercado de Affinity, buscando participação em licitações (Bids) e propostas de fornecimento (RFPs) que incluam esses produtos no portfólio.

O novo canal de vendas Massificados/Affinity desempenha um papel fundamental na oferta de seguros personalizados para parceiros corporativos. Distingue-se pelas linhas “Personalizados” e “Massificados”, atendendo funcionários e clientes, respectivamente.

Segundo Lange, a Sancor busca estabelecer relacionamentos estratégicos com novos parceiros, otimizar a eficiência operacional e diversificar suas receitas. “O canal oferecerá uma variedade de produtos, incluindo Riscos Financeiros, Proteção Financeira, Prestamista, Seguro Residencial, Combo de Saúde, entre outros, todos personalizáveis com Vida e Acidentes Pessoais”, afirma.

Além disso, a seguradora está investindo na capacitação de sua equipe de vendas por meio de consultoria externa para garantir uma compreensão sólida do novo segmento. Com esses lançamentos, a Sancor Seguros Brasil visa reforçar seu compromisso com a inovação e a excelência no atendimento.

N.F.

Revista Apólice