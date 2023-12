Dynamic Care: 2024 será ano de consolidação e engajamento

Um ano espetacular para Dynamic, com novas ações da empresa, que comporta um quadro de executivos com mais de 15 anos de mercado e que completará seis anos de sua fundação em 2024, com crescimento de cerca de 10 mil vidas por ano, atingindo quase 70 mil vidas em 2023. Neste período, a empresa rentabilizou e perpetuou 100% de sucesso em sua operação, investiu em tecnologia e soluções viáveis, sem esquecer da humanização no seu atendimento e do cuidado com seu corpo de colaboradores, sempre olhando para a sua saúde financeira, para a liberdade de atuação e capacitação.

O CEO da Dynamic Care, Leandro Almeida, conta que uma das preocupações da empresa sempre foi investir em tecnologia, mas sem esquecer da importância de valorizar as pessoas que fazem o atendimento full time, seja comercial ou operacional. “Esta é uma forma de nos mantermos atentos para nossa relação com cliente, o que nos leva a ter uma taxa de retenção de 99%. Perda orgânica de clientes não faz parte de nosso histórico”, confere Almeida.

Para o gestor com 25 anos de experiência , o setor de saúde suplementar vive um momento ímpar, no qual a consultoria de benefícios deve estar muito atenta às mudanças nas operadoras e no mercado, como a verticalização dos atendimentos e fusões e aquisições, para que o cliente não seja prejudicado. “Temos que conhecer o passado, estruturar o presente e projetar o futuro, e isso envolve um relacionamento profundo e constante com as empresas, que se dá na realidade de sua operação e as suas necessidades. Nossa customização e padronização é voltada para a indústria em que o cliente atua, o que contribui para um atendimento com mais agilidade, engajamento e resultados”, comemora Almeida.

Para 2024, a Dynamic Care deve crescer ainda mais, com a expansão do número de clientes e geográfica. “Além dos locais nos quais já estamos presentes, como São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, devemos ampliar a atuação em Minas Gerais, no Sul, e Nordeste do Brasil”, confirma Almeida. A meta é atingir R$ 80 milhões em prêmios administrados no primeiro semestre de 2024, ampliando o investimento em pessoas, tecnologia, novas contratações, parcerias estratégicas e um olhar interno, com visão humanizada para dentro da Dynamic e do cliente.

“Nossos clientes jamais entram em uma esteira de atendimento. Temos uma SLA de dois dias de retorno para todos os casos. A minha energia e visão para 2024 estarão voltadas para acelerar a humanização no atendimento para que o volume do avanço da tecnologia não se sobressaia às pessoas”, adianta Almeida. Todo o esforço será para garantir que tanto os colaboradores da Dynamic quanto dos stakeholders sejam saudáveis em todos os sentidos, para vestir a camisa da empresa e, principalmente, de nossos clientes. “Trazemos um forte conceito e implementação para os RH’s e colaboradores de programas de qualidade de vida, bem-estar e longevidade, trabalhando pela perenidade dos negócios e relações”, complementa o executivo.

Kinder Ovo da saúde

O setor de saúde suplementar pode reservar grandes surpresas para 2024, uma vez que o mercado segurador, hospitalar e brokers que atuam no setor passam por várias restruturações e junções .

O crescimento de fusões e aquisições no mercado de saúde está acontecendo de forma veloz para consolidar carteiras, visão internacional para as empresas nacionais com investimento de grupos e fundos estrangeiros, ganho de escala e pessoas. Sobre essa conjuntura das unificações corporativas, os esforços em 2024 estarão voltados para integração e rentabilização das operações e negócios em médio prazo.

Para a Dynamic Care, a visão do CEO e fundador, Leandro Almeida, é estudar possibilidades de parcerias e crescimento em grande escala, porém a premissa é que esteja dentro da cultura atual da empresa e suas metodologias. “A grande vantagem de ser um ecossistema de saúde e benefícios (boutique) médio porte é justamente conseguir estar próximo aos clientes e sermos ágeis e cirúrgicos em todas as suas demandas. O desafio é crescer sem perder esta essência”, completa Almeida

O grande valor é não olhar a foto e sim o filme”. Leandro Almeida

