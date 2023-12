Porto Serviço investe no aumento da frota aquática

Compartilhar no

Com a chegada do período de chuvas mais intensas, a Porto Serviço, nova vertical de negócios da companhia, anunciou a aquisição de mais duas unidades de moto aquáticas, que estarão disponíveis para atender a população em enchentes e alagamentos por todo o Brasil.

Com a nova aquisição, a companhia passa a contar com três motos aquáticas e mais de 10 profissionais especializados que possuem cursos de bombeiro civil com especialidade em salvamento e em atendimentos especializados e habilitação Arrais para atuar em situações graves de alagamentos.

Com isso, a seguradora consegue oferecer o atendimento adequado não somente aos seus clientes, como também a outras pessoas que podem estar em áreas de risco e inundação. Recentemente, a Porto atuou no resgate em tragédias como a do Litoral Norte de São Paulo, Vila Leopoldina e Barra Funda, na capital paulista, e em Brumadinho (MG), Itabuna (BA) e Blumenau (SC).

