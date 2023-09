Seguro integrado em plataforma digital oferece proteção de saúde para pets

Compartilhar no

A união de três empresas, a Stere, a Péti e a Appegada, traz ao mercado brasileiro uma nova forma, 100% digital e integrada, de completar a atenção e o cuidado que os tutores têm com seus animais de estimação.

A parceria vai permitir aos tutores contratarem proteção de saúde para seus pets de forma 100% digital, integrada e simultânea à compra de produtos e serviços como ração, banho ou tosa. As coberturas incluem procedimentos como consultas de emergência, vacinas, internações, reembolsos e hospedagem, em três planos disponíveis.

O produto une a MGA internacional Péti, que está chegando ao Brasil, e a Stere, que foi responsável pela construção da infraestrutura da integração com a plataforma Appegada, marketplace de produtos e serviços para pets. A parceria ainda contou com o apoio de capacidade de produto da empresa Meu Pet Club.

Ao acessar o aplicativo Appegada ou o site da empresa, o usuário pode contratar proteção de saúde para o seu pet, em jornada 100% digital.

Para Leonardo Rodrigues, diretor Comercial Brasil da Stere, a tecnologia traz uma nova e melhor experiência para o consumidor. “Em termos de inovação, com esse produto, estamos falando de pioneirismo em embedded insurance no Brasil”, afirma Rodrigues. “E a criação de novos canais de distribuição, como o aplicativo, facilita o acesso ao seguro no dia a dia das pessoas”, diz ele.

A Péti chega com um projeto para distribuir proteção de saúde para animais de estimação, com cases e experiências já consolidadas em mercados como da Europa e Estados Unidos da América. “A experiência de integração e distribuição de seguros da Stere nos permitiu mostrar o que queremos trazer para o país”, afirma Scott Cantini, co-fundador da empresa.

Lançado há cinco anos, o aplicativo Appegada reúne mais de 32 mil usuários, com cerca de 70 mil pets em todo o Brasil. “Para nós, a inclusão do seguro será um divisor de águas. Podemos oferecer uma cesta ainda mais completa de serviços”, diz Paulo Henrique Ferreira, CEO da startup.

