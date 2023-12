Marcos Kobayashi assume diretoria comercial da Tokio Marine

A Tokio Marine Seguradora comunicou ao mercado mudanças na estrutura da Diretoria Comercial Nacional Varejo. Após mais de 20 anos de dedicação, João Luiz de Lima deixará a companhia para se dedicar a projetos pessoais e passará o bastão para o atual Diretor Comercial Nacional Vida, Marcos Kobayashi, que vai liderar também o Canal Varejo, a partir de 02 de janeiro de 2024.

“Me orgulho e sou muito grato pela minha trajetória na Tokio Marine. São muitos anos de trabalho junto com um time comercial comprometido e motivado e parceiros de negócios de todo o País que possibilitaram à Companhia atingir o patamar no qual está hoje. Durante todos esses anos, passamos juntos por diversos desafios e inúmeras conquistas, dos quais não esquecerei. A Diretoria Comercial Varejo ficará em ótimas mãos no comando de Marcos Kobayashi, com quem tenho o prazer de trabalhar há muito tempo e que tanto vem contribuindo para os excelentes resultados da Tokio Marine na carteira de Pessoas”, comenta João Luiz de Lima.

De acordo com o Presidente José Adalberto Ferrara, a experiência de Marcos Kobayashi, que completará 40 anos de atuação no mercado securitário no mesmo dia que assumirá o Canal Varejo, fortalecerá ainda mais a atuação da Companhia, em um trabalho conjunto com os Diretores das Regionais SP Capital; SP Interior; RJ/ES; Norte; Nordeste; Minas Gerais; Centro-Oeste e Sul.

“Gostaria de agradecer ao João Luiz pela dedicação à Tokio Marine e reforçar minha plena confiança de que o Kobayashi, que já vem desempenhando um excelente trabalho no Vida, dará continuidade a este trabalho no Varejo. A ideia é manter o forte relacionamento com os Corretores e Assessorias, nossos principais canais de distribuição, e a quem devemos os excelentes resultados da Companhia nos últimos anos.” completa Ferrara.

Atualmente, a Tokio Marine conta com cerca de 40 mil Corretores e Assessorias em sua base, cujo trabalho como consultores de proteção é fundamental para a expansão da cultura do seguro no País.

