Nova presidente fala dos planos para a Sou Segura

A nova diretoria da Sou Segura foi eleita em Assembleia Geral realizada dia 30 de outubro. A presidente é a advogada e professora Liliana Caldeira, que promete dar continuidade ao que classifica como “intenso e brilhante trabalho” iniciado e desenvolvido pelas presidentes anteriores, Simone Vizani e Margo Black, que receberam o título de “Presidente de Honra” da entidade, por conta de suas respectivas atuações.

“A Sou Segura já tem lançado os pilares de suas ações, na busca de oportunidades equânimes no mercado corporativo e no mundo de mulheres empresárias. São eles: a capacitação e a rede de apoio a todas as mulheres através de mentoria e de networking. Seguiremos nas capacitações sejam elas por palestras, treinamentos, podcasts, programas da TV Segura, mentorias, e, também, estimulando mulheres a escrever em nossa coluna Fala Mulher, dando espaço e lugar de fala a elas nos podcasts, nos programas de TV e em nossos eventos”, diz Liliana, acrescentando ainda que essas iniciativas buscam “demonstrar efetivamente que lugar de mulher é onde ela quiser estar, e a Sou Segura estará aqui sempre a estimular as mulheres a encontrarem e se posicionarem no lugar que elas escolherem”.

Nesse contexto, Liliana pretende adotar a frase “rumo à equidade através da sororidade feminina” como um “verdadeiro mantra” a inspirar a nova diretoria da Sou Segura a seguir em frente “com irmandade e solidariedade”.

Segundo ela, essa frase deve ecoar em todas as ações e iniciativas da nova gestão, demonstrando que as mulheres, juntas, sempre mais fortes do que quando trabalham e lutam em uma prática solitária. “Há cada vez mais uma conscientização das mulheres de que essa união é essencial e que somos muito maiores e melhores quando ouvimos nossa intuição e agimos com sensibilidade e acolhimento uma a outra”, frisa.

Assim, tais práticas poderão ser comprovadas nos eventos, mentorias e, principalmente, nas “pequenas e rotineiras ações umas com as outras, porque é na simplicidade da rotina que demonstramos nossa sororidade e nossa fortaleza feminina”.

Outra prioridade será tornar a Sou Segura cada vez mais “nacional”. A intenção é expandir ainda mais a abrangência geográfica com eventos realizados fora do eixo Rio e São Paulo. Para tanto, será indispensável a atuação das “embaixadoras”, além da inclusão de mulheres de estados de todas as regiões do Brasil no Conselho Consultivo. “Apenas com a inclusão de mulheres de outras regiões, de diversas etnias e classe social, que estaremos praticando, de fato, uma política de diversidade, com escuta ativa de várias falas e com a absorção de outros olhares singulares para formar, integrar, compor e representar a multiplicidade do universo feminino de nosso país”, finaliza Liliana.

A nova presidente da Sou Segura é mestra em Direito Econômico pela UFRJ e pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV, licenciada em Filosofia pela UERJ e professora da ENS (Escola de Negócios e Seguros) nos cursos de graduação e pós-graduação e de formação de corretores de seguros e do IPETEC (Instituto de Pesquisa Educação e Tecnologia) da UCP (Universidade Católica de Petrópolis).

Liliana também atua como conteudista e elaboradora de materiais didáticos para a ENS, escreve artigos técnico-jurídicos publicados na mídia especializada em seguros e é coautora do livro “Mulheres no Seguro”, publicado pela Editora Leader.

