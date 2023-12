Best Friday da ENS tem prazo estendido

Compartilhar no

A ENS (Escola de Negócios e Seguros) prorrogou a campanha de Best Friday até 7 de dezembro. Esta é mais uma chance para aqueles que não conseguiram aproveitar as ofertas dos cursos contemplados até a primeira data.

No total, a ação abrange mais de 20 opções de programas educacionais, todos com descontos exclusivos de 30%, aplicáveis ao valor total dos cursos. As categorias participantes são MBAs, pós-graduações, cursos livres e o curso preparatório para o Exame para Habilitação de Corretores de Seguros.

Como participar?

Para se inscrever, basta acessar o ENSO, canal de atendimento via WhatsApp da ENS, clicando neste link. Os alunos serão redirecionados para uma página e poderão conversar com consultores especializados que irão esclarecer dúvidas e orientar sobre os cursos mais alinhados aos perfis e objetivos profissionais.

Confira a lista dos cursos participantes:

MBAs

– Gestão Avançada de Seguros – on-line e presencial em São Paulo (SP)

– Gestão Jurídica em Contratos de Seguro e Inovação

Pós-graduação

– Riscos e Responsabilidades

– Gestão Comercial do Seguro

– Gestão de Resseguro

– Gestão Estratégica de Seguros

Cursos livres

– Direito e Legislação do Seguro

– Estratégias de Comercialização e Marketing de Seguros

– Gerenciamento de Riscos

– Introdução ao Seguro de Danos

– Prevenção à Lavagem de Dinheiro

– Previdência Complementar

– Saúde Suplementar

– Segurança Cibernética em Tempos de Home Office

– Seguros de Automóveis

– Seguros de Pessoas

– Seguros de Responsabilidade Civil Geral

– Seguros de Riscos de Engenharia

– Seguros de Riscos Rurais e Equipamentos Rurais

– Seguros de Transportes

– Teoria Geral do Seguro

Preparatório para o Exame para Habilitação de Corretores de Seguros

– Capitalização

– Vida e Previdência

– Capitalização e Vida e Previdência

– Demais Ramos de Seguros

– Todos os Ramos de Seguros

