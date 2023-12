Erik Arruda assume a gerência da filial Campinas da SURA

Compartilhar no

A Seguros SURA anunciou Erik Arruda como gerente da filial Campinas. Arruda, que ingressou na companhia em 2016, dará sequência a estratégia de aprimoramento da região. O executivo acredita no potencial da região e está confiante na evolução da sucursal que irá comandar. “Estou muito animado com mais esse desafio. Tenho convicção de que, com a capacidade da equipe e o suporte dos corretores e parceiros, os objetivos de crescimento e rentabilidade serão alcançados”, comenta.

Além da cidade de Campinas, a filial sob o comando de Arruda também é responsável pela cidade de Sorocaba e região.

Para o próximo ano, o executivo aposta na importância do canal corretor para expandir seus resultados, aliando a nova estratégia comercial da SURA e de diversificação do portfólio com o foco em produtos corporativos e de varejo.

Graduado em Gestão Financeira pela Universidade Cruzeiro do Sul, o executivo possui mais de 20 anos de atuação no ramo securitário, passando por outras seguradoras e também em algumas corretoras de seguro.

