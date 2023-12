Ituran eleva limites de indenização para Danos Materiais e Corporais

A Ituran Brasil anunciou uma significativa melhoria em seu produto Ituran com Seguro, reforçando a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V). As novas apólices passam a ter o limite máximo de indenização para Danos Materiais e Danos Corporais de R$ 75.000, um aumento significativo no antigo valor de cobertura de R$ 50.000.

O novo limite valerá para os planos que contemplam a cobertura de RCF-V (ICS + Terceiros, ICS Combo e ICS Completo). O reajuste, segundo Roberto Posternak, diretor comercial da empresa, atende a uma demanda de corretores e clientes do produto.

“A Ituran reitera seu compromisso em fornecer soluções de seguros inovadoras e adaptadas às necessidades do mercado. Este aprimoramento no produto Ituran com Seguro visa não apenas fortalecer a posição da empresa no setor, mas também proporcionar maior tranquilidade e segurança aos seus clientes”, afirma Posternak.

O Ituran com Seguro é fruto de parcerias com as seguradoras Aliro (uma marca Liberty Seguros), HDI Seguros, Liberty Seguros, Mapfre, Tokio Marine Seguradora e Youse Seguros. Além de contar com assistência 24 horas, as companhias oferecem um preço diferenciado para quem possui o Rastreador Ituran instalado no veículo. Nos casos em que o automóvel não é localizado, a seguradora indeniza em até 100% da tabela FIPE do veículo. Além disso, o cliente pode contratar coberturas adicionais de seguro de carro para Perda Parcial, Perda Total, Terceiros ou incluir serviços de Carro Reserva ou de reparos para o carro.

“Além do aumento nos valores de indenização, os segurados continuam desfrutando da flexibilidade de personalizar seu seguro de acordo com suas necessidades específicas. A possibilidade de escolher as coberturas desejadas proporciona uma experiência personalizada e adaptada às exigências individuais”, afirma Euclides Gerenutti Naliato, diretor comercial de Corretores e Assessorias da Ituran.

Limite máximo de indenização

RCF – Danos Materiais: R$ 75.000,00

RCF – Danos Corporais: R$ 75.000,00

RCF – Danos Morais: R$ 5.000,00

N.F.

Revista Apólice