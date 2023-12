MAG Seguros anuncia nova diretoria comercial

A MAG Seguros, seguradora especializada em vida e previdência, anunciou a nomeação do executivo Márcio Batistuti para ocupar a posição de diretor Comercial, assumindo todos os modelos de negócios comerciais da seguradora, a partir de janeiro de 2024. Atualmente, como diretor de Negócios Comerciais que a empresa denomina como Varejo (Parcerias Financeiras, Mercado e Rede), o executivo expandirá agora suas responsabilidades, integrando-se também à diretoria de Cooperativismo, Afinidades e Massificados.

Com uma carreira de 30 anos no mercado de seguros, dos quais 18 foram dedicados à MAG Seguros, Batistuti passou por diversos Clubes de Seguros. Depois foi para a Icatu em 2000, onde passou a atuar com as famílias Molina e Motta. Em 2005 iniciou na MAG, passou pelo interior de São Paulo, Campo Grande/SP e depois assumiu São Paulo. Em seguida, exerceu a função de diretor Regional e diretor de Rede, atualmente diretor de Varejo e em janeiro, será responsável por todo time comercial.

“Me sentindo orgulhoso e valorizado com mais esse desafio, vou continuar contribuindo para o crescimento da MAG, sempre com o propósito de ajudar os brasileiros a proteger seu futuro, hoje”, afirma o executivo.

Na estrutura organizacional da MAG Seguros, Batistuti faz parte da diretoria estatuária Comercial e de Marketing, reportando-se diretamente ao diretor estatutário, Nuno David.

N.F.

Revista Apólice