FenSeg lança vídeo sobre seguro residencial

Para esclarecer melhor sobre as coberturas e benefícios oferecidos por um dos produtos mais valorizados atualmente no mercado de seguros nacional, a FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais) lançou o vídeo oficial sobre Seguro Residencial, que ficará disponível a partir desta sexta-feira (1º de dezembro) em suas páginas no YouTube e Linkedin e no portal da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras).

Como comprovou o recente levantamento da FenSeg, os brasileiros estão cada vez mais conscientes da proteção representada pelo seguro residencial. Conforme revelou o último balanço divulgado, fruto do cruzamento de dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e de diversas seguradoras, entre 2017 e 2021 houve um acréscimo de quase 3 milhões de novas moradias protegidas por este seguro, somando 12,7 milhões de domicílios segurados, equivalente a 17% do total no País. Considerando o volume de contratação, comparando os períodos de janeiro a setembro entre 2020 e 2023, o aumento foi de 52%.

O vídeo, realizado pela produtora Forever Filmes, ilustra as recentes mudanças ocorridas na residência dos brasileiros, sobretudo após a pandemia, quando a moradia tornou-se “um espaço de convivência familiar onde as pessoas passam cada vez mais tempo, especialmente com o novo modelo de trabalho e estudo remoto ou híbrido.”

A peça de cerca de 4 minutos destaca, ainda, situações em que o seguro residencial pode fazer a diferença na vida das pessoas, protegendo contra incêndio, queda de raios e explosão, até coberturas como danos elétricos, roubo de bens e danos causados por fenômenos climáticos, como vendaval e granizo, além da garantia proporcionada pela cobertura de Responsabilidade Civil, que cobre danos que o segurado ou sua família eventualmente cause a vizinhos ou terceiros.

Outro destaque são os serviços de assistência 24 horas, presentes em todos os contratos deste seguro e que, segundo o último levantamento FenSeg, são cada vez mais acionados pelos clientes, como chaveiro, encanador, eletricista e vidraceiro, até serviços de manutenção como conserto de eletrodomésticos, troca de resistência e limpeza de calhas. Além da novidade representada pelas inspeções remotas aos imóveis, em grande parte com o uso de celular, e que até então eram feitas de modo presencial.

“Essas inovações não param por aí e devem ser cada vez mais frequentes. Elas devem aproximar cada vez mais as seguradoras e os corretores dos seus clientes. E mais do que isso: facilitar o acesso da população em geral ao seguro residencial, levando cada vez mais proteção e comodidade aos lares brasileiros”, diz o presidente da comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da FenSeg, Jarbas Medeiros, na parte final do vídeo.

N.F.

Revista Apólice