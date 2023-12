Conheça os vencedores da 12ª edição do Prêmio de Inovação em Seguros

A solenidade de entrega da 12ª edição do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização, promovido pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), reforçou o compromisso do setor segurador com a inovação nas mais variadas áreas, desde o atendimento a clientes, passando por atividades operacionais e estratégicas, até o pós-vendas. A cerimônia ocorreu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (30), reunindo aproximadamente 300 participantes.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, explica que a inovação é essencial para o alcance das metas estipuladas no PDMS (Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros), que busca ampliar a participação de parcela da sociedade brasileira atendida pelos diversos produtos do mercado de seguros. Durante discurso, ele informou que existem dois objetivos com a premiação”. O primeiro é incentivar a inovação e outro, talvez o mais importante, é mostrar que o setor de seguros é moderno e isso é feito por todos os presentes nesta premiação, uma vez que questionam o que já é feito e buscam a inovação”, disse o presidente durante discurso.

Este ano, por conta do recorde de 209 inscrições, além das categorias de Produtos e Serviços, Processos e Tecnologia, Sustentabilidade e Comunicação, a organização decidiu premiar os projetos de destaque voltados para o setor de Capitalização. Com a ampliação do número de projetos, o valor total de prêmios entregues totalizou R$ 275 mil, sendo R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil para os 1º, 2º e 3º colocados, respectivamente. Para Oliveira, esses números mostram o quanto o setor segurador vem investindo e valorizando em inovação, desde as mais simples até as mais disruptivas.

“O que importa, ao fim, é que todo o ambiente corporativo vista a camisa da inovação e que cada colaborador se sinta valorizado e estimulado a buscar soluções inovadoras para seus desafios do dia a dia”, afirmou o executivo.

Conheça os vencedores:

Categoria Produtos e Serviços

1º – Produto Cuidar Mais – Pautado em Atenção Primária à Saúde / Seguros Unimed

2º – MAPFRE Sênior / MAPFRE

3º – Equilíbrio / Icatu Seguros

Categoria Comunicação

1º – SulAmérica e Gympass: Treinou, Ganhou! / SulAmérica Seguros

2º – Longevidade em Ação / Brasilprev Seguros e Previdência

3º – Generali Facilità – Legal Design como Instrumento de Inclusão, Simplificação, Prevenção e Desjudicialização dos Conflitos / Generali

Categoria Sustentabilidade

1º – Fundo de Catástrofe Zurich / Zurich Seguros

2º – Investimento Socialmente Responsável: O Futuro dos Negócios / SulAmérica Seguros

3º – Aqualuz / Zurich Seguros

Categoria Processos e Tecnologia

1º – Uso de Dados para Monitoramento de Riscos Climáticos na Jornada dos Clientes de Seguros / Itaú Seguros

2º – SulAmérica: A Inteligência Artificial Aplicada no Combate à Fraude / SulAmérica Seguros

3º – Bot + Oráculo + Agentes: Revolucionando o Atendimento ao Cliente com IA Generativa / AKAD Seguros

Destaques Capitalização

1º – Graduação em Seguros: Instruir para Construir / Capemisa Capitalização

2º – Carbono Neutro / Brasilcap Capitalização

3º – Lá Vem História – Arte e Cultura nas Escolas / Caixa Capitalização

Revista Apólice