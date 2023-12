Com cenário macroeconômico positivo, Previdência Privada deve seguir crescendo em 2024

EXCLUSIVO – Na manhã desta quinta-feira (30), a Icatu Seguros promoveu mais uma edição do Encontro Com Gestores. O objetivo do evento foi reunir especialistas do setor e gestores de investimentos para falarem sobre o atual momento do mercado e quais são as tendências para 2024, além de debaterem a evolução da Previdência Privada no Brasil ao longo dos anos.

Luciano Soares, CEO da Icatu, e Henrique Diniz, diretor de Produtos de Previdência, representaram a empresa no evento. A companhia alcançou recentemente R$ 50 bi sob gestão e possui um marketplace com cerca de 160 fundos de grade e mais de 100 gestores.

Segundo Soares, mesmo em anos desfavoráveis, o segmento sempre apresentou crescimento e reagiu de forma positiva. “Estamos em um momento de queda de juros no Brasil e no mundo. Do ponto de vista macroeconômico, o cenário é benéfico para a Previdência Privada, o que favorece a arrecadação do mercado. Somente entre janeiro e agosto, somam R$ 24,5 bilhões em captação líquida, um crescimento de 15,0% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso mostra a força do nosso setor”.

Para o executivo, um dos fatores que levaram a expansão da Previdência Privada foi a mudança regulatória que o segmento passou nestes últimos anos, o que fez com que os produtos ficassem mais parecidos e os gestores replicassem suas estratégias, fazendo com que o cliente final pudesse alavancar suas alocações. “A diferença de performance dos fundos está cada vez menor, e isso ficará cada vez mais claro para os clientes. Nosso grande desafio é o educacional”.

De acordo com Diniz, além do cenário econômico positivo, após a pandemia de Covid-19, as pessoas estão mais sensibilizadas com a educação financeira e planejamento para o futuro, o que deve gerar mais oportunidades para o setor em 2024. “Atualmente, o principal desafio é o cliente decidir qual fundo escolher e qual o melhor gestor para o seu perfil. A indústria se modernizou e hoje podemos quebrar alguns tabus que cercavam a Previdência Privada no passado. Acredito que a reforma na Previdência Social ajudou neste processo”.

O diretor da Icatu falou sobre a efetividade da Previdência Privada em relação a outros tipos de investimentos, ressaltando a importância do seu papel no planejamento financeiro e até mesmo na sucessão patrimonial. “A portabilidade é muito vantajosa para o cliente final, pois permite que ele transite entre os fundos. Isso favorece a indústria, pois gera uma maior competição no setor e o desenvolvimento de novos fundos. Do ponto de vista sucessório, este é um dos instrumentos mais baratos para você destravar um inventário ou algo do gênero. Além disso, um plano de previdência é um produto competitivo, com benefícios e particularidades únicas, como a possibilidade de conversão em renda”.

Soares também reforçou a importância do seguro de vida como uma proteção financeira complementar aos planos de previdência. “Contar com um mix de produtos para garantir uma estabilidade financeira no futuro é fundamental. Vejo os próprios canais que falam sobre investimentos e finanças prestando mais atenção no seguro de vida, citando a diversificação de produtos para uma maior eficiência de acumulação. Com o aumento da longevidade no Brasil e em outros países, nosso mercado precisa investir em tecnologia para atrair mais distribuidores e proteger mais clientes”.

Nicole Fraga

Revista Apólice