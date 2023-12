ANS inaugura Espaço 360° em sua sede, no Rio de Janeiro

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) inaugurou nesta quinta-feira (14), o Espaço 360° em sua sede, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma nova área de trabalho compartilhada e rotativa (coworking) para uso de servidores do Programa de Gestão de Desenvolvimento (PGD) do Governo Federal, mediante agendamento prévio. O novo espaço é o primeiro 360º no Rio de Janeiro, fruto de uma iniciativa do Programa Transforma Gov e foi equipado e mobiliado por meio de uma parceria entre a ANS, a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestres) e a Ancine (Agência Nacional do Cinema).

O Espaço 360° funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. e dispõe da seguinte estrutura:

– 1 miniauditório com capacidade para até 35 pessoas – 55,18m²;

– 1 sala de treinamento com capacidade para 25 pessoas – 54,76m²;

– 1 sala da reunião com capacidade para 6 pessoas no próprio ambiente. Não há disponível equipamento audiovisual ou para videoconferência. – 14,05m²;

– 2 salas individuais (Espaço para reunião virtual individual) com computadores fixos equipados com fone e câmera para possibilitar a participação em reuniões por vídeo com privacidade, mantendo o silêncio nos ambientes de uso comum – 26,11m²;

– 1 espaço de coworking (comum) com 10 posições livres para uso com equipamento pessoal (notebook) e 3 posições com computadores fixos (com fone e câmera).

– 1 lounge com sofás para 4 pessoas.

“Estamos muito felizes com a inauguração do Espaço 360°, cujo objetivo é apoiar a produtividade dos servidores. Além de toda a estrutura ofertada e das condições de trabalho adequadas, evitam-se deslocamentos desnecessários. A localização é privilegiada, próxima ao aeroporto Santos Dumont e a estações de metrô e de VLT, o que facilita o acesso e aumenta a qualidade de vida de todos. Este local gera, não só economia de recursos, como foi totalmente criado com a união da ANS, ANTT e Ancine: desde o mobiliário, materiais, cessão e administração do espaço”, disse o diretor-presidente e de Gestão da ANS, Paulo Rebello, que inaugurou o novo espaço junto com a diretora de Fiscalização da Agência, Eliane Medeiros.

Estiveram presentes na cerimônia Valter Muchagata, Thaíse Alves Galvão Gil e Luiz Marcelo Videro Vieira Santos, representantes da Secretaria de Gestão do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; Maria Ângela Moreira Carnaval, superintendente regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Fonseca Moraes, secretário de Gestão Interna da Ancine; e Lisangela Jorge Carioca Santos, coordenadora regional de Apoio Logístico da ANTT.

O novo ambiente também será útil para atender servidores em viagem de trabalho, e que necessitam de um local para realizar suas atividades. O agendamento para os públicos interno e externo deverá ser feito pelo e-mail: [email protected], a partir de 26/12/2023.

Além do Rio de Janeiro, há Espaços 360° em Santa Catarina, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e São Paulo.

O conceito 360° consiste em uma rede de espaços de trabalho de uso compartilhado e rotativo (coworking), distribuídos geograficamente em grandes municípios. Os locais apresentam infraestrutura adequada para trabalho remoto e são disponibilizados para uso dos servidores.

O ambiente conta com mobiliário ergonômico, condições acústicas e térmicas adequadas, conexão à internet de qualidade e acesso a água e banheiros. Um dos destaques da iniciativa é gerar redução de custos com espaços fixos por meio da otimização da ocupação predial pela Administração Pública.

O Espaço 360° da ANS está localizado na Avenida Augusto Severo, 84, 6º andar, bairro da Glória, Rio de Janeiro.

N.F.

Revista Apólice