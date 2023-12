eBaoTech apresenta nova executiva de vendas para América Latina

A eBaoTech anunciou a chegada de Sheila de Carvalho para o cargo de Associate Pre Sales Latam. Como sua atuação envolverá a América Latina, a executiva se reportará diretamente a Weliton Costa, Business Development Director para a região.

Sheila, que tem quase 30 anos de experiência no setor, será responsável pela prospecção de canais de distribuição, demonstração das soluções da plataforma e módulos, representando a companhia em apresentações, palestras e eventos. Outra missão será a manutenção da carteira saudável e crescente, com o foco de manter a multinacional na liderança do setor.

Ao longo de sua carreira, a executiva atuou em diferentes segmentos e em programas de grande consumo como bancos, corretoras, seguradoras e provedores de TI. Entre as soluções de seguros, Sheila tem experiência com Vida, Saúde, Auto, Garantia Estendida, Viagens, Assistências e Acidentes, além de produtos lotéricos e de empréstimos financeiros.

“Em virtude do nosso crescimento, queríamos uma executiva capaz atender com maior agilidade os prospects no mercado latino-americano e dar suporte aos nossos clientes. Atualmente, contamos com mais de 20 seguradoras no continente, sem falar nas insurtechs e demais parceiros comerciais. A Sheila tem muita experiência e tenho certeza de que nos ajudará muito”, disse Weliton.

N.F.

