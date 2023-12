Allianz promove treinamento online sobre novo cotador Empresarial

Em uma iniciativa para fortalecer ainda mais a sua parceria com os corretores, a Allianz Seguros reuniu mais de 2.300 profissionais de todo o país em um treinamento online. O evento, que contou com a participação das áreas de Produto e de Processo Massificados, integra o programa Alliadoz +CAPAZ (Corretor Allianz Atualizado e Preparado) e teve como objetivo apresentar o novo cotador Empresarial aos principais parceiros de negócios da companhia.

David Beatham, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da companhia, enfatizou a importância da inciativa, destacando que o treinamento foi projetado para proporcionar uma compreensão abrangente das vantagens e melhorias oferecidas pela ferramenta. “O novo cotador Empresarial está mais intuitivo, informativo e com muitas novidades. Todas as melhorias foram feitas para torná-lo mais completo, aprimorando a experiência, navegação e visibilidade para as principais questões da cotação”, disse.

Entre os aprimoramentos do novo Cotador Empresarial detalhados no evento estão informações mais claras e organizadas, enquadramento inteligente de atividades através do CNPJ, novas opções de tipos de construção e a possibilidade de os corretores sinalizarem o seguro como novo, renovação interna ou externa. Dentre os aperfeiçoamentos implementados, há a inclusão da cláusula beneficiária, agora visível na tela de proposta. Além disso, a disponibilização de uma nova tela de resumo da cotação, permitindo ao parceiro analisar todas as características do seguro. Caso seja necessário, o corretor pode retornar ao ponto exato de ajuste, sem a obrigatoriedade de inserir novos dados ou perder informações já registradas.

“O evento reforçou o comprometimento da Allianz em fornecer ferramentas modernas e eficientes, reafirmando, assim, sua liderança no mercado de seguros brasileiro”, finalizou Beatham.

N.F.

Revista Apólice