SulAmérica inicia segunda edição do movimento “Onda Laranja”

A SulAmérica iniciou a segunda edição do movimento “Onda Laranja”, na última terça-feira, 31 de outubro. Além da distribuição de brindes e o anúncio dos ganhadores do PRA Corretores (Programa de Reconhecimento ao Corretor), também foram contemplados 100 corretores com ingresso para o show do Capital Inicial, no Morro da Urca, Rio de Janeiro, que será realizado no dia 6 de dezembro.

“O evento foi mais uma oportunidade de reforçarmos os produtos que lançamos recentemente e mantermos a conexão com os corretores que nos trazem muitas informações estratégicas. A parceria com eles é fundamental para o crescimento da operadora”, afirma Simone Cesena, diretora de Marketing da SulAmérica.

A Onda Laranja teve a primeira edição em agosto deste ano e criou uma jornada contínua de interação, conhecimento e crescimento mútuo por meio do compartilhamento de insights, tendências do setor e as mais recentes inovações no campo de seguros.

