Sindseg-SC participa do coquetel de lançamento da ‘Os Protegidos da Princesa’

Na tarde do último sábado (11), os diretores Rafael Leonel e Adilson Dorascenzi representaram o Sindseg-SC (Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização em Santa Catarina), no coquetel de lançamento do samba enredo do Grêmio Cultural Esportivo e Recreativo Escola de Samba Os Protegidos da Princesa.

O convite foi feito pela OXXY Seguradora e reuniu corretores e representantes de diversas Seguradoras Catarinenses na Passarela Nego Quirido, no centro de Florianópolis, para conhecer o enredo “Nessa noite lá no morro se fez batucada – a celebração da Princesa no palácio seguro do Samba”.

Na ocasião, o idealizador Édson Calheiros discursou sobre a necessidade da união do mercado segurador, diante do objetivo de conscientizar a população sobre a importância do seguro.

Para o carnaval de 2024, Os Protegidos da Princesa levarão para o sambódromo, a História do Seguro no Brasil. O enredo tem como objetivo falar da história do seguro desde suas primeiras menções no código de Hamurabi, passando pela história nos países de Grécia, França e Brasil, até os dias atuais.

O diretor Rafael Leonel celebra a abordagem do tema. “É uma iniciativa para unir o mercado segurador e mostrar para sociedade mais uma vez a importância do seguro. Esta ação levará de uma forma leve e descontraída ao brasileiro a importância que o mercado tem na sociedade e como ele pode impactar na vida das pessoas”, afirma Leonel.

Também no papel de representar a diretoria SindsegSC, Adilson Dorascenzi fala sobre a importância de conectar toda a sociedade ao seguro. “Ter a oportunidade de conversar com o público e falar sobre os mais diversos tipos de seguros foi muito gratificante, imagino o que será quando o tema estiver no sambódromo. Todas as pessoas terão a oportunidade de conhecer sobre a história do seguro. Neste lançamento, conhecemos o trabalho social realizado pela escola junto à sociedade, e com a parceria do mercado segurador, demonstraremos que o seguro é (e tem produtos) para todos, independentemente da classe social que convive”, complementa Dorascenzi.

