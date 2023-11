Indústria de seguros de vida no Japão ultrapassará US$ 350 bilhões até 2028

Prevê-se que a indústria japonesa de seguros de vida cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 2,0%, de 37,1 trilhões de ienes (US$ 289 bilhões) em 2024 para 40,2 trilhões de ienes (US$ 359,5 bilhões) em 2028, em termos de prêmios brutos emitidos. (GWP), de acordo com a GlobalData.

A base de dados de seguros da consultoria revela que a indústria japonesa de seguros de vida deverá crescer 4,6% em 2023, apoiada pelo renascimento dos canais de distribuição das agências e pela procura persistente de produtos de seguros de prêmio único denominados em moeda estrangeira. A intervenção regulamentar na melhoria dos padrões das agências e no aumento da concorrência por uma maior quota de mercado em seguros de curto prazo também apoiará o crescimento ao longo de 2024–28.

Deblina Mitra, analista sênior de seguros da GlobalData , comenta: “No Japão, as agências são um canal de distribuição proeminente para produtos de seguro de vida. O canal testemunhou uma queda nas receitas em 2020 e 2021 devido ao surto de Covid-19 que limitou a interação face a face, levando a um crescimento mais lento da indústria”.

“O GWP da indústria recuperou-se com um crescimento de dois dígitos em 2022, principalmente depois de o regulador reclassificar a Covid-19 como doença infecciosa menos grave da Categoria Cinco, levando a um renascimento nas vendas das agências. Espera-se que a tendência continue em 2023 e além, apoiando o crescimento da indústria”, diz Deblina.

A introdução de um novo sistema de revisão no início de 2023 para agências pela Life Insurance Association (LIAJ) aumentará a confiança do cliente e melhorará a transparência, influenciando assim positivamente o crescimento do canal ao longo de 2024–28. O LIAJ estabeleceu 200 padrões relacionados à governança, segurança de dados pessoais, suporte ao cliente e serviço pós-venda no novo sistema. As agências que se qualificam para estes padrões recebem uma classificação de credibilidade mais elevada do LIAJ. Em março de 2023, 42 agências foram qualificadas pelo LIAJ.

Espera-se também que os produtos de seguros denominados em moeda estrangeira com prêmio único apoiem o crescimento do setor em 2023, uma vez que as taxas de juros internas ultrabaixas desde o final da década de 1990 levaram as seguradoras japonesas a oferecer apólices em dólares americanos e outras moedas estrangeiras devido ao aumento taxas de juros oferecidas nesses mercados.

O aumento da inflação resultante da guerra Rússia-Ucrânia em 2022 incitou ainda mais os EUA e outras economias a aumentarem as taxas de juro, o que, por sua vez, deu um impulso à procura interna de seguros denominados em moeda estrangeira em 2022 e 2023.

Deblina acrescenta: “No entanto, a decisão antecipada de aperto monetário do Banco do Japão (BoJ) em 2024, onde se prevê o fim das taxas de juro negativas, pode causar volatilidade nos mercados de capitais globais. Quaisquer repercussões desta decisão sobre os rendimentos ou taxas de juros dos títulos de dívida pública estrangeira podem influenciar a procura de seguros em moeda estrangeira ao longo de 2024”.

Espera-se também que o crescimento do seguro de vida entre 2024 e 2028 beneficie do aumento da concorrência, centrado em apólices de proteção de curto prazo. A crescente procura por estas apólices, tradicionalmente vendidas por seguradoras de curto prazo, levou a que as seguradoras de vida existentes entrassem neste mercado durante 2019–23.

O processo de licenciamento para vender estes produtos é mais simples em comparação com políticas de longo prazo, e a sua procura está a crescer devido à estrutura simples do produto, à facilidade de compra (tanto online como offline) e a ressonância com a população mais jovem. Exemplos de produtos de curto prazo incluem seguro de tratamento de fertilidade para mulheres e seguro de hospitalização de recém-nascidos.

Mitra conclui: “As perspectivas do seguro de vida no Japão ao longo de 2024-28 permanecem dinâmicas à medida que as seguradoras se expandem através de agências e lançam produtos inovadores de seguro de curto prazo. Espera-se que as seguradoras sejam cautelosas em relação às decisões do Banco do Japão sobre taxas de juro e ao seu potencial impacto nos mercados de capitais globais ao longo de 2024″.

