Mapfre anuncia mudanças na organização de suas regionais

A Mapfre, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, anunciou mudanças na estrutura regional de suas sucursais. As alterações visam aperfeiçoar a eficiência operacional da companhia e fortalecer a relação com gerentes, assessores comerciais e parceiros estratégicos locais, como corretores e escritórios de assessorias. As mudanças envolvem três diretores regionais da seguradora:

– Antonio Edmir Ribeiro da Silva Filho, diretor Regional Interior de São Paulo, passa a responder também pelas Sucursais Campinas e Sorocaba.

– Diego Bifoni, diretor Regional Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso, passa a responder também pelo estado de Mato Grosso do Sul, centralizado na Sucursal Campo Grande.

– Hamilton Sobrinho, diretor Regional Norte, Nordeste e DF, agrega à estrutura de atendimento todo o estado de Goiás centralizado na Sucursal Goiânia.

“As mudanças visam dar mais eficiência na comunicação e na relação entre nossos comerciais e os corretores de cada região, para que possamos oferecer um atendimento ao cliente ainda mais ágil e assertivo, além de promover uma melhor experiência na rotina de todos os colaboradores e melhorar ainda mais o relacionamento com nossos parceiros”, destaca o diretor-geral comercial da Mapfre, Raphael Bauer.

As diretorias regionais são unidades estratégicas na estrutura organizacional da Mapfre e desempenham um papel fundamental na gestão e na coordenação das operações regionais da empresa, incluindo a captação de parcerias e relacionamento com corretores. Cada diretoria regional atua como um elo entre a matriz e as sucursais, sendo liderada por profissionais altamente capacitados e experientes no mercado de seguros. Além de supervisionar as atividades operacionais, os diretores regionais têm a responsabilidade estratégica de alinhar as metas corporativas da companhia no país com as demandas específicas de cada região atendida.

N.F.

Revista Apólice