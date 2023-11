Seguro convencional ou proteção integrada?

Uma passagem de avião, um eletrodoméstico ou um ingresso para assistir a um show… dar suporte a qualquer tipo de investimento é fundamental para que os consumidores obtenham tranquilidade. Mas qual é a melhor opção para consegui-la? O seguro tradicional oferece apólices genéricas que não proporcionam cobertura relevante e resultam em queixas ineficientes. A proteção integrada dentro de uma experiência on-line proporciona às empresas ferramentas necessárias para desbloquear novas fontes de receita e acessar segmentos de consumidores sem atingir sua capacidade máxima.

De acordo com Julio Castellón, vice-presidente sênior de alianças estratégicas para a América Latina da Cover Genius – uma insurtech que oferece proteção integrada às maiores empresas digitais do mundo por meio de sua plataforma XCover – a proteção integrada desempenha um papel fundamental no mercado latino-americano ao repensar o ecossistema de seguros por meio da inovação digital.

“Agora mais do que nunca é crucial que as empresas estabeleçam os parceiros de distribuição de seguros adequados que possam modernizar suas ofertas. A distribuição integrada se estenderá, com toda a segurança, a outras áreas e aspectos da vida, não só a situações típicas do varejo e de viagens, como também a linhas pessoais e comerciais”, explica Julio Castellón.

Por sua natureza, alguns setores são mais suscetíveis ao cancelamento do que outros e, portanto, exigem maior proteção. Por exemplo, é menos comum ter alguma forma de cancelamento para a compra de eletrodomésticos, mas não para viagens, acomodações ou eventos ao vivo.

De acordo com a Americas Market Intelligence (AMI), o setor de viagens e turismo é a área de comércio eletrônico com crescimento mais rápido em toda a América Latina. Em 2021, viagens e turismo representaram US$ 37 milhões em comércio eletrônico, um número que deve triplicar até 2025, com um crescimento médio anual de 30%. Por sua vez, a Pesquisa sobre Seguro de Viagens* conduzida pela Momentive.ai e encomendada pela Cover Genius, indicou que cerca de 86% dos viajantes na América Latina (Brasil e México especificamente) preferem comprar sua proteção de viagem diretamente por meio de um provedor de viagens on-line, agência de viagens ou seguradora. Desses, cerca de 65% indicaram que o motivo é a conveniência, ou seja, que é uma maneira fácil e conveniente de obter esse tipo de proteção.

Da mesma forma, um recente informe global sobre proteção de reembolso, conduzido pela Momentive.ai e encomendado pela Cover Genius, descobriu que quando é oferecida aos consumidores a proteção “Cancelamento por qualquer motivo” (CFAR, por causa da sigla em inglês), ao comprar entradas para eventos ao vivo, passagens de avião ou hospedagem, os compradores ficam mais propensos (60%) a adquirir o produto em questão em comparação a um tipo de proteção de reembolso mais limitado. A proteção de reembolso CFAR permite aos clientes solicitar facilmente o reembolso de suas compras, sem ter que preencher uma papelada, nem acrescentar qualquer documentação.

“Na Cover Genius, trabalhamos com empresas aéreas, agências de viagem online e outros provedores de viagem para desenvolver produtos de proteção hiper-relevantes que satisfaçam as necessidades dos clientes de hoje, como a proteção de reembolso ‘Cancelamento por qualquer motivo’, cobertura contra falência de uma empresa aérea sem exclusões para Covid-19, cobertura médica, cancelamento de viagem e muito mais. Além disso, essas ofertas estão convenientemente integradas ao processo de compra, pelo qual o passageiro não tem que buscar proteção de forma separada, como um ‘segundo passo’. Se algo der errado, os viajantes também se beneficiam de um processo de reclamações sem problemas, que leva pouquíssimo tempo desde a apresentação do fato até o envio e permite pagamentos instantâneos através de diversos métodos de pagamento em mais de 90 moedas”, acrescenta Castellón.

SEGURO INTEGRADO: PROTEÇÃO CENTRADA NO CLIENTE

Outro setor no qual os serviços de proteção integrada estão ganhando impulso é o imobiliário. Atualmente, os atores imobiliários (locadores, locatários, proprietários de imóveis e anfitriões/hosts de aluguel de curto prazo) exigem uma proteção centrada no cliente que difira das seguradoras tradicionais que tem apresentado resultados notavelmente falhos aos clientes.

Uma nova pesquisa realizada pela Momentive.ai e encomendada pela Cover Genius mostra que, devido à conveniência, os agentes imobiliários de todo o mundo pretendem mudar para fontes de seguro incorporadas no futuro (+36%) em comparação com as seguradoras tradicionais (-14%). No entanto, apesar de seu desejo por ofertas de proteção incorporadas, 67% dos proprietários de imóveis, locadores e inquilinos não receberam ofertas de seguro durante o processo de inscrição.

Os aluguéis a curto prazo são um grande exemplo de como a proteção integrada pode proporcionar uma solução mais simplificada e eficiente. A proteção padrão, que está incluída na maioria dos aluguéis nos sites de anúncios, geralmente se sobrepõe com a própria apólice do anfitrião, o que significa que estão pagando a mais pelo seguro. O seguro integrado para locatário supera este problema, especialmente em países onde ele não é obrigatório ou insuficiente. Uma oferta de acordo com a demanda que simplifica a proteção do anfitrião e o seguro do proprietário tem o potencial de eliminar a sobreposição e ajudar os anfitriões a poupar dinheiro em sua apólice ou nas tarifas de publicação.