Namu apresenta ferramenta para análise de sinais vitais e níveis de stress

Compartilhar no

Compartilhar no

A NAMU, plataforma one-stop-shop que oferece serviços integrados de bem-estar com foco na criação de hábitos saudáveis e prevenção, apresentou ao mercado a NAMU VitalScan, um scanner de sinais vitais, lidos em tempo real diretamente pela câmera do celular.

O scanner mede alterações fisiológicas, tais como: frequência cardíaca, nível de oxigênio (saturação), pressão arterial e nível de stress. O intuito é identificar e evitar possíveis problemas de saúde física, nutricional e mental.

De acordo com Deuk Yeo, CEO da healthtech, trata-se de um instrumento consultivo, não um instrumento médico. No entanto, ele explica que, ao utilizar a ferramenta de forma regular o usuário tem a possibilidade de agir de maneira preventiva, evitando ocorrências emergenciais.

Identificação através da pele

A ação de ficar imóvel em frente a uma câmera de celular enquanto o rosto é escaneado é similar ao processo conhecido como reconhecimento facial. A diferença, porém, vem da inovação chamada fotopletismografia remota (rPPG), que permite a medição fisiológica por meio da reflexão da luz ambiente através da pele, capturada pela câmera de celular. A tecnologia é a mesma embarcada em novos carros de última geração com foco na prevenção de riscos e acidentes.

Em pouco menos de 20 segundos é concluída a aferição dos sinais. Tais índices são captados em tempo real e ficam registrados na ferramenta, criando um histórico para comparativos e compartilhamentos com médicos e demais profissionais de saúde autorizados pelo usuário, além de serem insumos para a geração de alertas de saúde. Na ferramenta, em alguns planos, também é possível obter dados estatísticos categorizados por sexo, idade ou região.

Deuk informa que a assertividade varia entre 94% e 98%, sendo o resultado de anos de pesquisa de profissionais das áreas médica e tecnológica da NAMU. “Desenvolvemos uma tecnologia com tempo de medição mais curto e acuracidade acima do que vemos no mercado. Vale destacar o custo x benefício, que também é um diferencial que estamos trazendo e o fato de ser um dos pouco instrumentos possíveis para monitoramento em tempo real da saúde mental”, frisa. “A tecnologia revoluciona o mercado de saúde e de bem-estar, pois possibilita a todos um aliado consultivo a qualquer momento”, completa.

Acessibilidade

A novidade visa tornar acessível aos brasileiros ferramentas consultivas de saúde. “Hoje há um gasto médio de R$ 300 por pessoa para medir sinais vitais similares aos captados pela VitalScan. Estamos falando de uma funcionalidade que vai popularizar as medidas preventivas. No campo da saúde, o reconhecimento facial é utilizado de forma muito nichada, para um púbico especializado. Estamos tornando isso palpável ao público massivo para fins consultivos e acompanhamentos cotidianos necessários”, completa.

Assim como os demais serviços da NAMU, o VitalScan foi desenvolvido para atender o consumidor final e, também, empresas que desejam oferecer o serviço como benefício corporativo, incluído na plataforma da empresa.

Corretoras, seguradoras, empresas de assistência, crédito consignado, PATs (cartão beneflex), bancos, cartões varejistas, entre outros, também estão entre o público-alvo da healthtech. A tecnologia também é uma ferramenta de SVAs (Serviços de Valor Agregado), sendo um diferencial competitivo para empresas na atração e na fidelização de clientes com impacto em índices de produtividade, qualidade de vida, absenteísmo e sinistralidade.

O VitalScan está disponível na plataforma NAMU (disponível para IOS e Android). Para utilizar a ferramenta, é preciso ter uma conta na plataforma, que é oferecida tanto para pessoa física, como para usuários subsidiados por empresas, utilizando a NAMU como benefício corporativo.

N.F.

Revista Apólice