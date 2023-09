Dia Mundial do Turismo: A importância do seguro viagem

O Dia Mundial do Turismo é celebrado em 27 de setembro, com o objetivo de ressaltar a importância social, cultural e econômica dessa atividade. Apesar de ser um programa de lazer, imprevistos sempre podem acontecer e, por isso, o seguro viagem é uma importante alternativa para estar prevenido e garantir o máximo de segurança possível nesse momento.

Além do caráter protetivo, em algumas situações contratar esse produto é fundamental para que o passageiro possa ser aceito em algumas regiões. “Seja para lazer ou trabalho, esse seguro é um item essencial para a proteção contra possíveis adversidades de uma viagem nacional ou internacional, e é comum que países exijam esse serviço para a entrada de turistas”, explica Márcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros. Entre as nações que exigem a apólice, estão destinos muito procurados por brasileiros, como Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal.

As coberturas do seguro viagem são variadas e podem ser escolhidas de acordo com a necessidade do viajante, mas as principais coberturas englobam: despesas médicas e hospitalares; assistência em caso de acidente e doenças; reembolso em caso de cancelamento ou interrupção da viagem; auxílio jurídico e informações em caso de perda de documentos; e proteção para bagagem extraviada ou danificada.

“Embora muitos planos sejam pensados para viagens internacionais, algumas seguradoras oferecem opções para viagens pelo Brasil, que dão garantia de mais tranquilidade, segurança e praticidade caso surja algum problema também em território nacional”, diz Márcia.

A executiva acrescenta que o ideal é que a busca pelo seguro aconteça com antecedência, assim tudo será feito com mais calma e permitirá a escolha de um plano que melhor atenda às especificidades de cada viajante. “Aproveitamos o Dia Mundial do Turismo para reforçar que a contratação do seguro viagem é um investimento para o lazer tão importante quanto a escolha do destino e da estadia, por exemplo, pois garante o bem-estar e segurança do viajante, além de assegurar que as memórias da viagem serão positivas”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice