Sancor recebe lideranças dos Sincors de SC, PR, RS e MG em Maringá

No dia 07 de novembro, os presidentes dos Sindicato dos Corretores de Seguros, Afonso Luiz Coelho Filho (Santa Catarina), Wilson Pereira (Paraná), André Thozeski (Rio Grande do Sul) e Gustavo Pereira Lima Bentes (Minas Gerais), além do 1º vice presidente do Sincor-PR, José Antônio de Castro, visitaram a sede da Sancor Seguros Brasil, em Maringá, no Paraná.

As lideranças foram recebidas pela diretoria executiva e os gerentes comerciais da companhia. O evento teve início na matriz da seguradora, onde os participantes tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a empresa e bater um papo sobre as iniciativas e perspectivas para o mercado de seguros.

O ponto alto do encontro foi um jantar de confraternização, promovido pelo CEO da companhia, Edward Lange, que proporcionou um ambiente descontraído e amigável para que todos os participantes pudessem continuar a fortalecer os laços profissionais e pessoais.

A Sancor Seguros Brasil e os Sindicatos dos Corretores de Seguros reforçaram o compromisso em trabalhar em conjunto para atender às necessidades de corretores e segurados, promover o crescimento do mercado segurador e estreitar os laços de parceria.

N.F.

