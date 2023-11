Porto registra lucro líquido de R$ 621,1 mi no terceiro trimestre

Nesta quinta-feira (09), a Porto divulgou para o mercado o balanço com seus resultados do terceiro trimestre. A companhia apresentou indicadores positivos em todas as suas verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde e Porto Bank. Entre julho e setembro de 2023, a empresa registrou lucro líquido recorrente de R$ 621,1 milhões, um crescimento de 127,7% comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos primeiros nove meses de 2023, o lucro líquido recorrente foi de R$ 1,62 bilhão, aumento de 180,3% frente ao mesmo intervalo de 2022.

A expansão em duplo dígito da receita total da seguradora no trimestre e no acumulado do ano foi mantida, com crescimento de 13,3% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período em 2022, atingindo a marca de R$ 8,3 bilhões e de 18,8% nos nove primeiros meses de 2023 vs o mesmo período no ano passado, alcançando R$ 23,2 bilhões. Já o Retorno sobre o Patrimônio Médio (ROAE) recorrente anualizado foi de 22,1% no terceiro trimestre e de 19,3% nos nove primeiros meses do ano.

A companhia registrou a marca de 15,8 milhões de consumidores de seus produtos e serviços no período, com avanço na expansão orgânica dos negócios e incorporação dos clientes da CDF.

O retorno sobre as aplicações financeiras (ex-previdência) geridas pela tesouraria da seguradora foi de R$ 295,2 milhões no terceiro de 2023, o que representa uma rentabilidade equivalente a 79% do CDI. No terceiro trimestre, a rentabilidade menor do que o CDI foi explicada principalmente pelo impacto do carrego dos títulos atrelados à inflação, enquanto as alocações em títulos de crédito privado contribuíram positivamente. Em relação ao mesmo período do ano passado, o resultado financeiro aumentou 28,8%, atingindo R$ 187,2 milhões.

O índice de eficiência operacional recorrente, que leva em consideração a soma das Despesas Administrativas em relação a Receita Total, melhorou 1,4 p.p (vs. 3T22), decorrente dos ganhos de produtividade observados no período.

Na Porto Seguro, vertical que responde pelos produtos de seguros, os prêmios trimestrais cresceram 8,6% (vs. 3T22) e os prêmios acumulados avançaram 15,1% (vs. 9M22). No Auto, os prêmios do 3T23 aumentaram 7,3%, com incremento de mais de 200 mil veículos na frota (vs. 3T22), que atingiu 5,9 milhões de carros segurados (+3,7% vs. 3T22) ao final do período. Os prêmios dos seguros Patrimoniais expandiram 16,4%, explicado principalmente pelo forte crescimento dos seguros Residenciais, (+25,6% vs. 3T22), beneficiado pela aceleração das vendas no canal bancário, e pela manutenção do alto crescimento dos seguros Empresariais (+20,2% vs. 3T22). O seguro de Vida registrou aumento de 12,2% no período (vs. 3T22), alavancado em maior parte pela expansão dos seguros de Vida Individual e Viagem.

A vertical encerrou o trimestre com 13,7 milhões de itens/vidas vigentes, com destaque para o incremento de 610 mil clientes no seguro de vida e de mais de 200 mil veículos segurados no período.

O Índice Combinado da Vertical Seguros melhorou significativamente, atingindo 84,0% (-12,6 p.p. vs. 3T22), explicado principalmente pela redução na sinistralidade do Auto, decorrente do aprimoramento na subscrição de riscos, aumento no controle de sinistros, recomposição tarifária e evolução mais favorável no preço dos carros exemplificado pela redução no valor de tabela FIPE, diminuindo a pressão sobre os custos dos sinistros.

A Porto Saúde teve um aumento consistente de 38,5% nas receitas em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, chegando a R$ 1,2 bilhão. O lucro líquido foi de R$ 37,5 milhões, número recorde para o período, e o acumulado dos nove primeiros meses de 2023 alcançou a marca de R$ 133,9 milhões, com ROAE de 24.1%. A vertical chegou a 510 mil beneficiários pelo país (+23,5% vs 3T22), no 12º trimestre consecutivo de crescimento em vidas. O aumento foi de 97 mil vidas em relação ao 3T22 e 48 mil vidas em relação ao trimestre imediatamente anterior, sendo o maior crescimento percentual de vidas no seguro saúde na série histórica recente.

A sinistralidade do 3º trimestre entre o combinado seguro Saúde e Odonto foi de 80,3%, uma melhora de 8,1 p.p quando comparado ao mesmo período do ano anterior e de 2,3 p.p em relação ao segundo trimestre deste ano. O resultado é consequência das iniciativas de adequação tarifária, ações para redução de fraudes e melhoria na subscrição de riscos aplicados pela vertical. Com uma sinistralidade em torno de 80%, a Porto Saúde retornou a patamares muito semelhantes a níveis pré-pandemia mais rápido do que a média de mercado.

No Porto Bank, vertical de negócios financeiros, as receitas totais superaram R$ 1,2 bilhão, o que representa uma alta de 12,7% em relação ao terceiro trimestre de 2022, com ênfase para o crescimento de 23,5% nas receitas de Consórcio e para o incremento de 111 mil negócios na Vertical (vs. 3T22). O foco na gestão de risco e melhor qualidade da carteira de crédito continuam sendo pilares para o crescimento sustentável. Em relação às operações de crédito, a inadimplência acima de 90 dias encerrou em 7,4%, reduzindo 0,1 p.p v.s. 3T22 e abaixo da média de mercado.

Em Outros Negócios, as receitas atingiram R$ 197,6 milhões no trimestre (+33,6% vs. 3T22). A companhia segue com a agenda de integração da CDF, com o objetivo de maximizar as sinergias de custo da operação e de começar a se beneficiar do ecossistema da Porto para alavancar os negócios.

N.F.

Revista Apólice