MetLife mobiliza colaboradores para o plantio de mais de 5 mil mudas de árvores

Colaboração é a palavra da vez. Em meio a uma série histórica de ondas de calor no país, mais de 40 colaboradores da MetLife Brasil se voluntariaram para o programa Floresta MetLife, que há três anos apoia a restauração ecológica por meio do plantio de novas mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, no sítio Jacarandás, em Nazaré Paulista. A ação acontece em uma região estratégica para promover a segurança hídrica do Sistema Cantareira, um dos maiores sistemas de abastecimento de água do mundo, destinado a captação, tratamento e abastecimento de água para aproximadamente 46% da Grande São Paulo, segundo informações divulgadas pelo site oficial do Governo do Estado.

O programa conta com a parceria do Projeto Semeando Água, promovido pelo IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas), e tem como objetivo disseminar práticas sustentáveis que ampliam a conservação dos recursos hídricos em uma floresta exclusiva e particular, pertencente ao sítio Jacarandás, reconhecido como Área de Proteção Ambiental, de acordo com a Lei 6.902/1981. Para Daniela Dall’Acqua, diretora de Recursos Humanos na MetLife Brasil, a ação vai de encontro com o propósito da marca que visa construir um futuro mais seguro e sustentável para todos. “Estamos aqui pelo terceiro ano consecutivo, com a oportunidade de visualizar a evolução do primeiro plantio, plantar novas mudas e acompanhar de forma perene a restauração do espaço”, comenta.

A seguradora é responsável pelo plantio de mais de 11 mil mudas de árvores na região, desde a primeira edição do Floresta MetLife, em 2021. Dall’Acqua acompanha o programa desde o início e acredita que além do impacto ambiental, a ação provoca profunda sensibilidade entre os voluntários com uma programação pensada para conscientizar os participantes. Durante o evento, os voluntários tiveram uma experiência completa desde a degustação de frutos da região, visita guiada às áreas florestais restauradas, o plantio de novas mudas de árvores, até um momento dedicado à educação ambiental com especialistas do IPÊ.

O programa é apenas uma de várias iniciativas que estão sendo implementadas pela MetLife no Brasil com a finalidade de contribuir com a sociedade, o meio ambiente e as questões climáticas, atendendo a algumas das 11 metas ambientais globais da companhia, que devem ser cumpridas até 2030, seguindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Elas incluem, desde manter a neutralidade de carbono, até originar U$5 milhões de novos investimentos verdes. “Os colaboradores têm se engajado cada vez mais, principalmente, por compreenderem o impacto do projeto”, afirma Daniela.

Gustavo Brichi, técnico extensionista do Projeto Semeando Água, explicou que a ação acontece em uma região que favorece a compreensão sobre o ciclo da água e a percepção do impacto do programa para a comunidade local e o meio ambiente. Para ele, a diversidade é fundamental para o ciclo da vida assim como para o meio ambiente. “Nos reunimos em um dia quente, com pessoas de diferentes lugares, cooperando e trabalhando para um único propósito: a restauração ambiental deste território”, finaliza.

Revista Apólice