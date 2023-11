Apagão em São Paulo: Seguros são aliados em situações de emergência

EXCLUSIVO – Na semana passada, a capital de São Paulo e a região metropolitana foram atingidas por um temporal que danificou diversos imóveis, deixando várias casas e comércios sem energia e acesso à internet. Na ocasião, o mau tempo ocasionou a queda de árvores, o que consequentemente atingiu a rede elétrica e diversos veículos. De acordo com informações do G1, mais de 2,1 milhões de pessoas atendidas pela concessionária Enel foram prejudicadas pela chuva. Em algumas regiões, moradores ficaram mais de cinco dias sem luz.

Diante de situações como esta, o seguro é um instrumento de proteção fundamental. As apólices de seguros de Automóvel, Residencial, Condomínio e Empresarial fornecem diversas coberturas de reparação de danos oriundos de alagamentos por enchentes e inundações, chuvas de granizo e até mesmo eventuais quedas acidentais de objetos, entre eles, galhos e árvores.

No seguro automóvel, a cobertura compreensiva (casco) garante cobertura em casos de inundações provenientes de águas de chuvas e queda de raio, como também queda acidental de qualquer agente ou objeto externo sobre o veículo. Já as principais coberturas dos produtos Residencial, Condomínio e Empresarial para este incidente são as de vendaval e danos elétricos, que inclusive cobrem aparelhos danificados por algum problema na energia. Além dessas, no Empresarial ainda há a cobertura de deterioração de mercadorias em ambientes refrigerados, ocasionada por queda de energia elétrica por mais de 24 horas consecutivas.

Na Allianz, foram adotadas ações emergenciais para atender os segurados prejudicados pelo temporal em São Paulo. “A empresa concentrou seus esforços na prestação de assistência 24 horas, devido ao aumento de pedidos de atendimentos em residências, empresas e condomínios. As ações contemplam: trabalho conjunto com a Allianz Partners, empresa do Grupo de assistência 24 horas, na central e rede de prestadores para todo o suporte aos clientes; designação de reguladores para as áreas mais afetadas, visando a otimização das regulações de sinistros; e adoção de procedimentos que simplifiquem o processo de documentação e agilizem a liberação das indenizações”, afirma David Beatham, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da seguradora.

Segundo Beatham, na linha de Massificados (Residencial, Condomínio e Empresarial), houve aumento de 30% nos acionamentos de assistência 24 horas entre a sexta-feira (3) e o sábado (4), em comparação a dias sem eventos extraordinários. Os pedidos de atendimentos emergenciais foram, sobretudo, para reposição de vidros e colocação de tapumes em residências e condomínios. “A assistência 24 horas atrelada à apólice é de extrema relevância para a segurança, comodidade e agilidade ao cliente. O segurado, quando aciona esses serviços, é porque necessita que alguma situação emergencial seja sanada rapidamente. Ou seja, nesta ocasião, o cliente está prezando por ser atendido por prestadores referenciados, em um momento de dificuldade, situação, portanto, que, muitas vezes, uma indenização não o supre”.

Na Liberty Seguros, o atendimento presencial também foi intensificado com o deslocamento de prestadores de assistência 24 horas e equipes de regulação de sinistro. Além disso, a empresa também conta com o Liberty Truck, um escritório avançado da companhia que disponibiliza uma equipe especializada em sinistros, para apoiar os clientes e corretores em toda a jornada de sinistro, desde a comunicação até a liquidação do processo.

“Até o momento, a Liberty segue recebendo notificações sobre os incidentes e, por isso, os prejuízos causados ainda estão sendo avaliados. O papel do corretor é fundamental em situações como essas, principalmente no que diz respeito ao atendimento e orientações ao cliente, pois são os parceiros que comunicam os direitos e obrigações da seguradora para com os segurados, fazendo com que a reparação do prejuízo ocorra de forma ágil e fluída. Muitas vezes, o cliente desconhece todas as coberturas contempladas e é papel do corretor e da seguradora apoiá-los nestes momentos”, afirma Mario Cavalcante, diretor de Produtos Auto da seguradora.

Devido à gravidade da incidência das chuvas, a Bradesco Seguros também iniciou uma nova Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros na região. Até o momento, já foram realizados mais de 500 chamados especiais para os seguros Residencial e Empresarial. Carlos Oliva, superintendente executivo de Operações da companhia, dá dicas do que os segurados podem fazer em situações de emergência.

“No caso de uma ocorrência, o cliente deve entrar imediatamente em contato com a seguradora ou seu corretor de seguros de confiança. Na Bradesco Seguros, o contato pode ser feito por diferentes canais. As assistências 24 horas são emergenciais e podem ser acionadas sempre que o segurado necessitar. Em momentos de fortes eventos climáticos, é de extrema importância que o cliente tenha a segurança e a tranquilidade de que será atendido a qualquer momento”, diz o executivo.

Oliva também ressalta a importância do corretor na disseminação da cultura do seguro no Brasil e do próprio crescimento do setor, destacando o valor da proteção e segurança que uma apólice proporciona ao consumidor. “Um dos desafios do corretor é conscientizar o cliente de que ele não pode deixar de estar protegido. Assegurar o patrimônio é uma atitude simples e que pode evitar dores de cabeça, além de proporcionar conveniências no dia a dia. Mostrar essa relação custo-benefício, de acordo com o perfil de cada cliente é um dos diferenciais dos corretores”.

Nicole Fraga

Revista Apólice