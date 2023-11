Seguradora ALM tem nova contemplada no sorteio de Capitalização

No mês de novembro, a Seguradora ALM realizou um novo sorteio através da Capemisa Capitalização, no valor de R$ 30 mil, pela Loteria Federal. O Pix Premiado foi entregue à beneficiária na sede da companhia, que possui em torno de 400 mil vidas, com um crescimento de 80% dos beneficiários no último ano, voltado para as classes C e D.

De acordo com as informações divulgadas pela FenaCap (Federação Nacional de Capitalização), os números continuam expressivos em todas as regiões do país. No período de janeiro a agosto de 2023, o montante pago à sociedade, por meio de resgates e sorteios, totalizou R$15,6 bilhões, crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para Simoni Cavalcanti, gerente de produtos da seguradora ALM, o PIX Premiado é uma oportunidade de ganho e muda a vida das pessoas, para melhor. “Os sorteios de Capitalização auxiliam bastante, porque é um dinheiro que sempre chega na hora certa, e proporciona a realização dos sonhos dos clientes. O nosso desafio na Seguradora ALM, é oferecer seguro para todos, além de gerar essa oportunidade de ganhos, através do PIX Premiado. Estamos realizados para oferecer proteção e suporte financeiro para as pessoas”.

Serão realizados sorteios aos beneficiários que fizerem seus pagamentos em dia. Durante todo o ano de 2023, todos os meses, os clientes serão contemplados. A Capemisa é parceira da Seguradora ALM, na Capitalização.