Howden Brasil anuncia a contratação de profissionais de resseguros

A Howden anunciou a nomeação de seis novos executivos para integrar os negócios da Howden Tiger no Brasil. Liderados por Antônio Jorge Rodrigues, os novos contratados são Rafael Lerina, Mariana Lima, Arthur Sanches, Júlia Trindade e Vinicius Coelho, que trazem consigo ampla experiência e conhecimento para completar, com as principais capacidades da empresa nas áreas de Contratos (“Treaty”), Retrocessão e Analytics. A oferta de resseguros no Brasil, que começou com a nomeação de Paulo Guerreiro em maio de 2023, inicialmente com foco em negócios facultativos para grandes riscos.

Com a fusão da TigerRisk Partners ao negócio de resseguros existente no Howden Group, em janeiro de 2023, a companhia é agora responsável pela intermediação de mais de US$ 14 bilhões em prêmios anualmente. Consolidar ainda mais a sua presença na área de resseguros no Brasil é mais um passo no plano estratégico de crescimento dos negócios de resseguros da empresa.

“A Howden tem apresentado um crescimento extraordinário nos últimos anos, tornando-se não apenas um poderoso ímã de talentos, mas também uma empresa cujo DNA é o empreendedorismo e a inovação. Estou extremamente feliz por fazer parte dos negócios da companhia, dessa equipe e do momento único que estamos vivendo, em um mercado marcado por constantes mudanças e desafios, mas, acima de tudo, oportunidades!”, comenta Rodrigues.

Andoni Hernández, presidente executivo da Howden Brasil, diz: “Fico muito feliz em dar as boas-vindas a estas novas contratações. Rodrigues é um executivo experiente e reconhecido, com uma carreira de mais de 27 anos em Resseguros e Retrocessão, tendo ocupado cargos de liderança nos últimos 12 anos, que se junta ao nosso projeto para completar e impulsionar ainda mais a capacidade de resseguros da Howden e para oferecer aos clientes soluções inovadoras e criativas, em linha com o DNA da empresa. Continuamos a nossa jornada com grande ambição e buscando atrair os melhores talentos”.

Perfis:

– Antônio Jorge Rodrigues é Analista de Sistemas, com recentes especializações em Governança Corporativa e ESG, com mais de 27 anos de experiência como Diretor e CEO em grandes empresas.

– Rafael Lerina é Administrador de Empresas, tendo mais de 15 anos de experiência em cargos de liderança na área de Contratos.

– Mariana Lima é atuária, com mais de 16 anos de ampla experiência em Modelagem Dinâmica Financeira, treinada no Brasil e Exterior.

– Arthur Sanches é atuário, com mais de 6 anos de experiência em Subscrição de Riscos do Brasil e América Latina.

– Julia Freitas é Administradora de Empresas, com mais de 12 anos de experiência no mercado de seguros e resseguros, tendo trabalhado anteriormente em grandes empresas do setor.

– Vinicius Coelho é atuário, contando mais de 9 anos de experiência nas áreas de Sinistros e corretagem de resseguros.

N.F.

Revista Apólice