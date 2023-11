Global Summit APM 2023 terá debates sobre transformação digital em saúde

A 5ª edição do Global Summit Telemedicine & Digital Health APM está chegando. Promovido pela APM (Associação Paulista de Medicina), o evento acontece entre 20 a 22 de novembro, no Centro de Convenção Frei Caneca, em São Paulo, e vai debater a “Saúde Digital para Todos”.

Com uma programação completa, o evento irá proporcionar o encontro com os maiores players do setor, em mais de 50 horas de evento, com conteúdo exclusivo, conferências e painéis nacionais e internacionais em seis palcos simultâneos, que irão debater o presente e o futuro da Saúde Digital e da Telemedicina no Brasil e no mundo.

A programação do Global Summit APM 2023 terá início com o Painel Nacional Estratégias em Saúde Digital para a Qualidade de Vida nas Organizações, que abordará o uso da tecnologias e das ferramentas da Saúde Digital na promoção da saúde dos colaboradores. Carolina Junqueira, gerente de Saúde e Bem-Estar da Oracle Brasil, que fará uma das palestras, destaca que as tecnologias desempenham um papel fundamental na melhoria da eficácia na promoção do bem-estar das pessoas, permitindo a avaliação com mais precisão das necessidades da população, tema muito relevante para gestores de Recursos Humanos e lideranças das organizações.

Na tarde do primeiro dia, Andreas Keck, cardiologista, cientista e empreendedor alemão, especialista em Tecnologias e Inovação em Saúde e consultor de negócios internacionais para grandes empresas voltadas à Saúde, vai fazer a conferência “Gamifying Real World Data: Creating Innovative Synergies Among Patients, Healthcare Providers, Pharma, and Medtech (“Gamificando dados do mundo real: Criando sinergias inovadoras entre pacientes, profissionais de saúde, empresas farmacêuticas e de tecnologia médica”). O médico vai falar da sua experiência global de atuação nas maiores empresas farmacêuticas e de tecnologia médica, bem como com as principais universidades em 26 países, para tornar a Saúde Digital prática em todos os níveis e fazer uso imediato das possibilidades mais recentes.

A “Transformação Digital da Saúde Após a Pandemia de Covid-19: Previsões para o Futuro” (“Digital Transformation of Healthcare After the Covid-19 Pandemic: Predictions for the Future”) também terá espaço na programação com Dale Alverson, professor emérito da Universidade do Novo México (EUA) e ex-presidente da American Telemedicine Association (ATA).

Encerrado o primeiro dia do GS APM, a deputada federal Adriana Ventura, presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde Digital; Cristina Balestrin, assessora técnica de Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que vai abordar o “Programa de Desenvolvimento e Inovação em Saúde Digital para o Estado de São Paulo”; e Claudio Lottenberg, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e do Institucional do Instituto Coalizão Saúde (ICOS), que fará a conferência “A Saúde Digital como Instrumento para Equidade”.

Cuidado e inteligência artificial

As atividades do dia 21/11 têm início com o painel Monitoramento do Cuidado e Análise de Dados, com a participação de Antonio Lira, presidente SBIS e diretor Médico Regional da Oncologia D’Or, que vai tratar do “Modelo Assistencial e Plataformas de Saúde Digital para o Cuidado continuado e Doenças Crônicas”

A Inteligência Artificial (IA) no Mundo Real da Saúde também tem espaço no evento. Felipe Kitamura, diretor de Inovação Aplicada e IA na Dasa, destaca que a temática é muito relevante para o setor, pois a tecnologia tem um potencial enorme para a saúde, incluindo melhorar a eficiência, prever doenças e muito mais.

A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, também é presença confirmada no Global Summit APM 2023. Ela vai participar do painel Equidade na Saúde Digital e do Painel do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde), em que vai falar sobre “Perspectivas da Telessaúde no Brasil”. O presidente do Conasems, Hisham Mohamed Hamida, que irá moderar o debate, ressalta que “o uso de tecnologia, a telessaúde e a saúde digital vieram para auxiliar na busca pela integralidade da atenção à saúde e no papel central da informação de qualidade para a tomada de decisão assertiva na coordenação do cuidado do paciente”.

A interoperabilidade também terá nos debates. Fabio Mattoso, CEO Tuinda Care, vai fazer a conferência “O Desafio Médico na Interoperabilidade da Saúde Digital”. Para o especialista, “a interoperabilidade semântica se demonstra substancialmente mais desafiadora de ser implementada no contexto clínico do que em outros ambientes e, portanto, a proposta ideal é uma mudança estratégica em relação à padronização, com a adoção de um modelo dual que separa a gestão da informação e a administração do conhecimento”.

O deputado Eduardo Velloso, que vai falar sobre o Lançamento da Frente Parlamentar de Telemedicina e o Futuro da Telemedicina e da Inteligência Artificial, e Paulo Nigro, CEO Hospital Sírio-Libanês, que fará a conferência “Transformações e Perspectivas da Saúde Digital para Hospitais”, encerram o segundo dia do GS APM.

Indicadores

No último dia do evento, “Como Engajar os Profissionais de Saúde na Interoperabilidade” e “Transformação Digital por Meio da Formação de Recursos Humanos” abrem a programação do Global Summit APM 2023.

A Saúde Digital Brasil (SDB) fará o lançamento do Painel de Indicadores com seu presidente do Conselho de Administração, Carlos Pedrotti. Além disso, trarão as perspectivas e prestadores de serviços de Telessaúde e Telemedicina e dos provedores de tecnologias para soluções de Saúde Digital, discutindo sobre os próximos desafios regulatórios da Saúde Digital e os mitos envoltos na prestação de serviços de Telessaúde no País.

Marcelo Takano, Coordenador Geral do Programa Avança Saúde – SMS/BID, está confirmado no Global Summit APM para falar sobre o “Atendimento Híbrido em Telemedicina – experiência do Município de São Paulo. Assim como Giovanni Guido Cerri, presidente do Conselho Diretor do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InRad-HCFMUSP), que apresentará a “Saúde Digital como Fator de Qualidade”.

Ainda haverá o painel Saúde Digital: Visão das Organizações de Saúde, que terá a presença dos principais representantes do setor; e os debates sobre “O ESG e a Saúde Digital: Conexões e Oportunidades de uma Visão Ampliada da Telessaúde” e “A Jornada Digital do Paciente”.

Novidades

Entre as novidades do Global Summit 2023 estão a realização dos cursos: Telemedicina e Telessaúde na Prática: Telemedicina na Prática – Passo a passo da implementação de modelos maduros em telemedicina; Telemedicina e Telessaúde na Prática: Telessaúde “Fígital” – A Integração entre o Cuidado Presencial e Digital; e Inteligência Artificial na Saúde: o que o Gestor Precisa Saber, direcionados a gestores e administradores de instituições de saúde, profissionais de saúde que ocupam cargos de liderança, executivos e tomadores de decisão em organizações de saúde, estudantes e pesquisadores, e interessados em expandir seus conhecimento. O objetivo é preparar esse público para lidar com os avanços tecnológicos na área.

Também, durante o evento, será realizada a primeira Competition & Award 2023 – competição de startups, cujo objetivo é fomentar e difundir o conhecimento de startups em soluções tecnológicas existentes no setor. A proposta da ação é divulgar as inovações relacionadas ao uso da Telemedicina e da Telessaúde, que buscam aumentar o acesso e a equidade, com qualidade, aos serviços de Saúde, tanto do sistema público como do suplementar no Brasil, em consonância com o tema central “Saúde Digital para Todos”.

O Global Summit APM 2023 ainda será palco para a realização do Congresso ABCIS – Associação Brasileira CIO Saúde 2023. O evento ocorrerá durante os três dias do GS APM, e terá como tema central “A Tecnologia como Principal Alavanca de Transformação da Saúde”.

N.F.

Revista Apólice