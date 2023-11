Delta Global lança campanha de vendas para corretores focada em rastreadores

Compartilhar no

A Delta Global está lançando uma campanha de vendas voltada para corretores de seguros, com foco em sua tecnologia de rastreadores. A ação acontece até 31 de dezembro, e oferece aos corretores a oportunidade de ganhar prêmios sem depender da sorte. Durante o período, cada rastreador comercializado equivale a um ponto, sendo que, a partir de 15 pontos, o corretor poderá receber prêmios como Alexa, relógios digitais e caixa de som JBL.

Rastreadores

A empresa oferece quatro opções de rastreadores para os corretores incluírem em suas ofertas: o Delta Tracker, equipamento de mercado com posicionamento em tempo real; o Delta Tracker Pro, que inclui ainda a opção de identificador de motorista e bloqueio; o Espelhamento, que faz a integração de sinal com equipamentos já instalados nos veículos, e o Delta Safe, rastreador de desenvolvimento próprio, 100% nacional, com sensores exclusivos.

Todas as soluções de rastreamento oferecidas pela companhia são integradas ao Delta Fleet, plataforma de gestão de frotas. A participação na campanha não se limita aos corretores já cadastrados com a empresa, ou seja, qualquer interessado pode se cadastrar e aproveitar a oportunidade. “O corretor de seguros já considera a Delta como referência na prestação de assistência 24 horas, porém temos muito mais que isso. Nosso objetivo é desenvolver e disponibilizar produtos de tecnologia que auxiliem os corretores a expandir suas ofertas de soluções, abrangendo as necessidades e demandas de seus clientes de forma abrangente”, avalia Silvio Formiga, head Comercial e Marketing da empresa.

Para mais informações sobre a campanha, os interessados podem acessar o link.

N.F.

Revista Apólice