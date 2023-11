Bradesco Seguros oferece parcelamento em até 12x sem juros no seguro auto

Compartilhar no

A partir de hoje, 1º de novembro, os clientes da Bradesco Seguros que possuem cartão de crédito Bradesco contarão com condições especiais de pagamento em novas contratações ou renovações do seguro auto da companhia: todos os clientes que contratarem produtos da empresa poderão realizar o parcelamento em até 12 vezes sem juros.

A nova modalidade de pagamento é possível em todas as origens do seguro e é válida para seguro novo, renovação própria e renovação congênere. Segundo o superintendente executivo de Produto Auto da seguradora, Eduardo Menezes, esta é mais uma vantagem não só para quem tem o cartão de crédito Bradesco, mas também para os corretores de seguros. “A possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros é uma nova oportunidade para o corretor oferecer um negócio vantajoso para o cliente que tem um elo com o banco, além de ser uma nova ferramenta de conversão”, afirma o executivo.

O Bradesco Seguro Auto oferece diversos tipos de coberturas e serviços para os casos de acidentes e/ou roubo/furto, com total assistência para quem dirige, para os passageiros e para outras pessoas e veículos que possam ser danificados em sinistros.

