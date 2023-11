Mapfre oferece medicina de precisão para segurados do Sicredi

A Mapfre passou a disponibilizar aos associados do Sicredi uma nova modalidade de assistência especializada em medicina de precisão. O serviço é um diferencial exclusivo para associados que possuem a cobertura de doenças graves no produto ‘Seguro de Vida do Meu Jeito’, que garante indenização em caso de diagnóstico de câncer de mama, ovário, colorretal, pulmão, esôfago, estômago, tireoide, leucemia, linfoma e melanoma.

Por meio de uma análise individualizada, a assistência oferece apoio ao tratamento de segurados com uma abordagem que recorre às técnicas de análise molecular para definir o melhor tratamento possível, principalmente no caso de cânceres que não respondem adequadamente às terapias convencionais. Desse modo, todo o processo é avaliado de acordo com a caracterização do DNA do paciente.

Com o parecer de um relatório médico especializado, são feitas algumas indicações de tratamento, que incluem terapias tradicionais ou novas terapias-alvo e imunoterapias. Se não houver nenhum tratamento aprovado disponível para o caso do paciente, ele poderá ser indicado para estudos clínicos relevantes com apoio na fase de registro e navegação especializada.

Segundo Hilca Vaz, diretora técnica de Vida e Previdência da Mapfre, a nova assistência representa um avanço significativo na oferta de cuidados de saúde no ramo segurador. “Com essa parceria, os associados de diversas cooperativas passam a ter acesso a um novo patamar de cuidados de saúde integrados ao tradicional seguro de vida. Estamos entrando em uma era de tratamento de precisão, em que cada paciente é único, e nossos esforços estão direcionados para proporcionar a melhor resposta médica possível a cada indivíduo”, afirma a executiva.

“Mais do que disponibilizar um produto, queremos apoiar nossos associados com soluções que façam sentido dentro do seu momento de vida. Ao ofertar um seguro, estamos de forma genuína preocupados com a proteção do que mais importa, e essa parceria vem para diversificar ainda mais uma gama de opções relevantes para as pessoas”, comenta o superintendente de seguros e consórcios do Sicredi, Sávio da Silva Susin.

Benefícios da assistência

A medicina de precisão é uma técnica avançada da ciência que analisa a constituição genômica de cada câncer para personalizar os protocolos de tratamento de cada paciente em busca da remissão. Entre as vantagens, estão uma maior assertividade no diagnóstico, a adoção de tratamentos personalizados e direcionados a mutações genéticas específicas, além da otimização de recursos, com a redução de tratamentos desnecessários. O foco é que o paciente tenha uma recuperação mais rápida e uma melhor qualidade de vida para dar continuidade ao tratamento.

A experiência personalizada garantida pela nova assistência da Mapfre ainda permite acesso a especialistas internacionais, apoio à equipe médica do paciente e extensão de testes genéticos aos familiares diretos do segurado, caso seja identificado que a mutação do câncer é genética e hereditária, incluindo apoio e aconselhamento de boas práticas no caso de um resultado positivo.

Inicialmente, o serviço está sendo ofertado no ‘Seguro de Vida do Meu Jeito’ em caráter de exclusividade para segurados de cooperativas do Sicredi que contam com a cobertura de doenças graves. A seguradora planeja expandir nos próximos meses a assistência para outros canais de distribuição.

“A escolha do Sicredi para estrear a nova assistência em medicina de precisão foi motivada não apenas pela sólida reputação da instituição, mas também pela parceria de longa data que temos cultivado. A Mapfre é uma seguradora que nasceu do cooperativismo e acredita neste modelo como um meio de democratizar o acesso a seguros. Além disso, enxergamos um potencial de negócios significativo nesta parceria”, afirma o diretor-geral comercial da companhia, Rafael Bauer.

N.F.

Revista Apólice