American Life lança seguro de vida flexível

A American Life acabou de lançar o Seguro Vida Individual Alseg, produto flexível com diversas possibilidades de cobertura e benefícios que podem ser utilizados em vida por diferentes perfis de segurados.

São mais de 17 opções de coberturas totalmente moduláveis, entre elas Doenças Graves (cinco tipos de combinações), Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas por Acidente (DMHO-A), Diagnóstico de Câncer Feminino (DCF), Diagnóstico de Câncer Masculino (DCM), Diária de Internação em UTI, Diária de Incapacidade Temporária (DIT), além das proteções básicas.

“O cliente fica livre para contratar a proteção que melhor se encaixa no seu bolso. As coberturas são totalmente modulares e independentes. Apesar de ser um plano de vida individual, não é obrigatório a contratação da cobertura de morte como principal”, exemplifica o diretor de Operações da companhia, Fernando Zamboim, responsável pela área de desenvolvimento de produtos da seguradora.

Segundo o executivo, o produto nasceu com o propósito de oferecer ao cliente final uma nova experiência em seguros de vida. “Além da certeza de garantir proteção financeira para aqueles que dependem dele, irá interagir conosco durante a vigência do seu seguro, seja no acesso aos diversos tipos de serviços ou por meio da cobertura que recebe em vida, como no caso de doença grave. O capital segurado é utilizado para auxiliar no tratamento e recuperação, além de dar suporte às dificuldades que terá de enfrentar em decorrência desse tipo de acontecimento”, ressalta.

Zamboim salienta que o seguro ainda disponibiliza serviços que agregam valor ao produto como assistências PET e telemedicina, ambas 24 horas. No caso da telemedicina, o atendimento médico é feito via telefone ou videochamada. A assistência pet vai além da tradicional (consultas veterinárias) englobando serviços de Home Care, aplicação de vacinas, implantação de chip, apoio à localização do pet desaparecido, Farma Pet, funeral, transporte e apoio aos tutores em caso de morte do animal de estimação.

O diretor comercial da American Life, Geniomar Pereira, cita as vantagens de comercialização do novo Seguro de Vida Alseg. “Temos um produto simplificado e flexível, que agrega soluções inovadoras à base de clientes dos corretores, com grandes chances de massificação e aumento dos rendimentos dos parceiros”. Outra facilidade, afirma o executivo, é o processo de contratação “mais ágil e 100% digital no Portal do Corretor”.

Para conhecer o produto, os corretores devem acessar o link.

N.F.

Revista Apólice