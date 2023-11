Apólice #293

O Brasil é um dos países que envelhece mais rápido no mundo. Isso tem impacto em tudo, como políticas públicas, urbanismo, revisão de legislações e de indicadores. Por isso, Apólice resolveu começar a abordar este tema com mais frequência.

A longevidade permeia vários setores do mercado de seguros. Desde os cálculos atuariais para os seguros de pessoas, passando pelo seguro saúde e a previdência privada. A indústria do seguro precisa olhar com muito cuidado para a sua responsabilidade diante do envelhecimento da população, mas, também, deve vislumbrar as oportunidades que este fenômeno geracional pode criar, tanto em termos de produtos quanto de serviços.

Certamente, a tecnologia será uma grande aliada nesta jornada do cliente, no caminho para criar produtos e serviços customizados e que atendam a necessidade de cada cliente. Não bastará apenas desenvolver os negócios de forma interligada, mas será preciso envolver o consumidor para ele cuide da sua saúde física, mental e financeira ao longo de toda a sua vida.

Além disso, também contamos para vocês quais são os impactos da guerra em Israel para os mercado de seguros, uma vez que este é um risco excluído, mas que pode afetar diversas carteiras e empresas. Também trazemos nesta edição uma entrevista exclusiva com o presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo.