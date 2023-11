A12+ Corporate Experience reúne sócios e partners em Belo Horizonte

A A12+ Corporate, uma empresa do Grupo A12+, promoveu entre 24 e 27 de outubro o A12+ Corporate Experience, em Belo Horizonte. Voltado para sócios e partners do Grupo, o evento proporcionou uma experiência imersiva com diversas atividades, além de possibilitar o intercâmbio cultural nos principais pontos turísticos de Belo Horizonte: Inhotim, Pampulha e Mercado Central.

A abertura reuniu os participantes no Espaço Orbi Conecta, onde contou com a presença dos diretores do grupo e dos executivos das seguradoras parceiras que atuam no mercado de riscos corporativos. Wellerson Castro, diretor Comercial da companhia, deu as boas-vindas aos participantes e explicou a dinâmica do evento: “Bem-vindos à nossa belíssima capital mineira, amada por todos que aqui habitam. Quero agradecer a todos de coração, por saírem da base de cada um para participar deste evento, e a nossa dinâmica será toda com a mão na massa. Estamos em um ambiente preparado para o empreendedorismo, com foco na inovação. Todos vocês vão participar de atividades colaborativas. Viemos aqui para ampliar o networking e fazer negócios. Para poder criar e inovar, é preciso acreditar”.

“As pessoas entenderam o formato deste evento, que é itinerante. A abertura já tem um propósito de colocarmos a mão na massa em todo o momento. Todos serão divididos em equipe, que vão competir até o último dia, em desafios. Vamos fazer provas em diversos locais. A ideia é estar em uma competição colaborativa, para que todos possam se engajar até o último dia desse evento. O mote da empresa é que “o movimento nos inspira”. Estar em movimento vai mudar nosso mindset e fazer com que todos os corretores vendam no corporativo”, afirmou Gustavo Dias, responsável pelo Marketing da A12+ Corporate.

Renner Fidelis, presidente do Grupo A12+, falou sobre as suas expectativas em relação ao evento: “A expectativa é extraordinária, pois isso só tem um propósito, que é abrir sua mente e levar todas as oportunidades para os seus clientes proporcionarem a proteção. Estamos abertos ao novo, mas queremos compartilhar informações interessantes, que promovam as mudanças necessárias. O nosso mercado passa por um momento de transformação”.

Carlos Hermida, Diretor Executivo da companhia, reforçou que é essencial aproveitar o momento imersivo, promovido pelo evento: “Agradeço a presença de todos. É uma grande satisfação poder olhar e perceber a vontade de participar de cada um, assim como a motivação de estarem presentes. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades de relacionamento, networking, não só entre nós, mas entre os executivos das seguradoras que estão conosco. Esses nossos dias de encontro foram muito bem pensados, para que seja o momento de disrupção dos nossos modelos de negócios. Esperamos que este evento seja a mola propulsora para o que construiremos daqui para frente”, concluiu.

Os participantes foram divididos em equipes denominadas água, fogo, terra e ar, onde participaram de dinâmicas práticas e tiveram suas habilidades testadas em cinco provas durante os três dias. Cada uma foi realizada em um local. Houve um acompanhamento de performance realizado por psicólogos e um relatório personalizado foi entregue no fim das atividades.

Tendo como slogan “O movimento nos inspira”, a A12 Corporate trouxe aos participantes a percepção prática da necessidade de se conectar e ir ao encontro das oportunidades de negócios no mercado de riscos corporativos.

N.F.

Revista Apólice