Bradesco Seguros registra aumento de 111% no seguro para painel fotovoltaico

A Bradesco Seguros registrou um aumento de 111% na contratação do seguro para painéis fotovoltaicos no 1º semestre de 2023, comparado ao mesmo período do ano passado. A região Sul é a com maior quantidade de contratação deste tipo, totalizando mais de mil itens no 1º semestre de 2023. Até junho deste ano, somente na comercialização do seguro para o sistema de energia solar, a companhia registrou faturamento na ordem de R$ 3,9 milhões, enquanto em 2022, o registro foi de R$ 1,9 milhões no mesmo período.

Uma pesquisa recente da empresa de consultoria Enerdata indica que o Brasil é o terceiro país que mais produz energia renovável no mundo, atrás apenas da Noruega e da Nova Zelândia. O produto da Bradesco ampara, dentro da cobertura básica, acidentes de origem súbita, imprevista e danos de causa externa, tais como: incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, vendaval, furacão, ciclones, tornados, granizo, entre outros. Outro evento também amparado a cada componente que compõe o sistema é o roubo/furto qualificado, que pode ser contratado por meio de cobertura específica. O segurado pode optar por uma vigência anual ou plurianual, de até cinco anos.

N.F.

Revista Apólice