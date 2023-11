ENS anuncia treinamento inédito em New York

Compartilhar no

Uma experiência completa na “Capital Mundial dos Seguros”. Essa é a proposta da nova Imersão Internacional “Risk Management and Innovation – Connecticut / New York”, que acaba de ser lançada pela ENS (Escola de Negócios e Seguros).

Programado para abril de 2024, o curso é fruto da parceria firmada com a Universidade de Connecticut. Com mais de 130 anos, a UConn é reconhecida como uma das melhores universidades públicas dos Estados Unidos, englobando 14 escolas e faculdades, mais de 115 cursos de graduação e cerca de 30 mil alunos.

Por que participar da imersão?

A imersão em Connecticut oferecerá sete dias de conteúdo acadêmico, aprendizado e networking. A programação será dividida em etapas, sendo a primeira em Hartford, cidade conhecida como “Capital Mundial dos Seguros”, por abrigar muitas sedes de companhias do setor.

As atividades acontecerão nas instalações do UConn Graduate Business Learning Center, onde serão apresentados exemplos práticos da indústria de seguros norte-americana, como “Ecossistema de Insurtech” e “Gerenciamento de Risco”.

Na segunda parte da imersão o destino será New York, com visitas técnicas a companhias de seguros locais, como Guy Carpenter, Celonis e Capgemini Applied Innovation Exchange (agenda provisória). Ao final, também ocorrerão visitas culturais pela metrópole estadunidense.

Processo seletivo aberto

O processo seletivo para vivenciar essa experiência única em um dos maiores mercados de seguros do mundo já está disponível. Os interessados devem efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 500,00), que será descontada do valor final do curso.

O investimento total, de US$ 2.150, contempla as atividades acadêmicas, alimentação e transfer de Connecticut para New York. A política de descontos da ENS prevê abatimentos de 20% para alunos e ex-alunos de MBA’s e para profissionais associados à ABGR (Associação Brasileira de Gerência de Risco), e de 10% para pagamentos à vista.

Mais informações estão disponíveis neste link.