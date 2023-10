SulAmérica lança Direto Nacional em Belo Horizonte

Compartilhar no

Na última quinta-feira, 28 de setembro, a SulAmérica recebeu corretores e convidados na capital mineira, Belo Horizonte, para mais uma edição da “Onda Laranja”. Desta vez, o objetivo do evento foi apresentar à região o novo plano de saúde da empresa: o Direto Nacional, que traz em sua rede credenciada os melhores hospitais e laboratórios de Belo Horizonte, com o benefício de ter cobertura nacional.

O plano une custo benefício à qualidade. Para o contrato PJ de 5 a 29 vidas na faixa etária de 29 a 33 anos de idade, por exemplo, tem o valor de R$ 345,14. O novo produto será comercializado em mais de 740 municípios. conta com mais de 220 clínicas médicas e mais de 12 laboratórios O Hospital Belo Horizonte, Hospital Felício Rocho, Hospital Madre Teresa são alguns exemplos. E oferece cobertura em laboratórios como Hermes Pardini, Axial Inteligência Diagnóstica, Analys Patologia, Sermig, entre outros. Além disso, o plano oferece desconto em mais de 25 mil farmácias.

“Queremos trazer serviços com ainda mais qualidade para os belo-horizontinos. E acreditamos muito no potencial da região para novos negócios com o Direto Nacional, que garante atendimento da melhor qualidade na região e cobertura em todo país”, disse Raquel Reis, CEO de Saúde & Odonto da SulAmérica.

O novo plano também conta com os serviços digitais que facilitam o acesso às consultas, como o Médico e Psicólogo na Tela, e reembolso de consultas de urgência e emergência.

N.F.

