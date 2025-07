O governador Romeu Zema declarou, em vídeo gravado e compartilhado nas redes sociais do Sincor-MG, apoio integral a dois projetos estratégicos capitaneados pela entidade: “Corretor na Real” e “Cidades Protegidas”, iniciativas que ampliam a presença do corretor de seguros como agente transformador nas comunidades locais.

“O corretor de seguros tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado. Eles são protagonistas na proteção das pessoas e contribuem diretamente para o crescimento econômico de Minas Gerais. A parceria com o Sincor-MG é crucial para o fortalecimento dessas iniciativas!” ressaltou o governador mineiro.

O projeto Corretor na Real, que será realizado entre os dias 6 e 8 de agosto na histórica cidade de Diamantina, promoverá a aproximação entre os profissionais de seguros e os desafios concretos enfrentados pelas cidades e pela população. Por meio de ações práticas e articulações com o poder público, os corretores se tornam parte ativa na construção de soluções que assegurem proteção social e econômica. Já o Cidades Protegidas propõe uma aliança estratégica entre corretores e gestores públicos, com foco na ampliação de políticas públicas de segurança e prevenção de riscos, beneficiando diretamente a população com iniciativas que promovem bem-estar e resiliência urbana.

Para Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG, o apoio irrestrito do governador é um marco para o setor: “Celebramos o engajamento incondicional do governador Romeu Zema aos projetos Corretor na Real e Cidades Protegidas. Estamos diante de uma jornada inédita e arrojada, capaz de gerar proteção ao nosso povo, nossas cidades, nossos negócios, nossa renda, nossas responsabilidades, nosso presente e nosso futuro. É uma missão de cuidar, proteger e amparar”.



Confira o vídeo completo – https://www.instagram.com/reel/DLqNmBtSzJO/?igsh=MWE0enU4bW03d2tsdg%3D%3D