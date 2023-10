Corretora Ênsen quer ser cativa para cada segurado

EXCLUSIVO – Uma nova marca cheia de significado, mas com um traço tradicional. é assim a definição que Caio Carvalho, CEO da Ênsen, fala da. nova marca, que antes era Wardon Risk. “A minha vinda aconteceu para trazer governança e um pouco mais de organização diferente, culminando neste momento de mudança de marca”, comemora.

O nome Ênsen marca o novo momento da empresa, voltada para riscos corporativos, com clientes como o Grupo Eletrobrás, Vibra Energia, Refit Refinaria, Grupo Mateus etc. A corretora conta com 33 pessoas em sua estrutura e menos de 50 clientes, com prêmio emitido na casa de R$ 1 bilhão. “Temos poucos clientes, com um valor alto de prêmios e atendimento personalizado, estando, de fato, dentro de cada cliente, como uma cativa de cada segurado”, conta Carvalho.

A corretora quer aproveitar esta proximidade com os clientes para investir e crescer em duas linhas de negócios: cross selling (principalmente para a área de benefícios) e atuação nos nichos em que possui especialização.

O CEO explica que a empresa valoriza sua equipe de apoio ao cliente, com equipe de engenharia que acompanha de perto toda a movimentação e necessidades dos clientes. É justamente esta prestação de serviços que garante um nível de retenção quase utópico, na casa dos 100%. “Os clientes são os nossos hunters. E em nenhum cliente temos apenas um produto: são, no mínimo, três produtos por cliente”, avalia Carvalho.

“Ênsen” é uma palavra que simboliza os valores essenciais e as aspirações da empresa. Com esse novo posicionamento, a Ênsen busca fortalecer sua presença no mercado por meio de sua confiabilidade, atendimento personalizado, equipe altamente qualificada, flexibilidade na entrega, responsabilidade e solidez financeira. Caio Carvalho, CEO da Ênsen

Para ele, o perfil dos clientes corporativos mudou. Se antes eles se preocupavam com grandes marcas e com a presença global do corretor, hoje as empresas procuram corretores capazes de olhar mais de perto para o seu negócio. “Temos um atendimento do começo ao fim, com equipe de engenharia que faz um trabalho prévio em todos os clientes para identificar os riscos e discutir o que será feito: transferência, mitigação ou retenção”, explica.

Carvalho afirma: “Temos metas agressivas de crescimento para o próximo ano, pautado nos dois pilares: cross selling e crescer nos nichos nos quais somos especialistas (energia e grandes pontas de indústria e varejo). A minha vinda traz muito disso. Valorizamos e investimos no relacionamento com as seguradoras, da porta para dentro. Precisamos de parceiros colocando capacidade e subscrição”, comenta, sobre a relação com as seguradoras.

Em breve, a Ênsen também poderá atuar como broker de resseguro. Carvalho adianta que já está encaminhando esta autorização junto à Susep (Superintendência de Seguros Privados)

Kelly Lubiato

Revista Apólice