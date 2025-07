Europ Assistance anuncia novo diretor de sinistros

A Europ Assistance, líder global em soluções de assistência, anuncia a chegada de Arthur Carvalho como novo diretor de Sinistros. Com uma sólida trajetória de mais de 23 anos no setor de seguros, Arthur assume a missão de liderar a estruturação do departamento de Sinistros e a gestão da área de Reembolso da companhia, promovendo eficiência, qualidade e inovação no atendimento ao cliente.

Executivo reconhecido por sua expertise em operações de sinistros, assistências, aceitação e pós-vendas, Arthur atuou em grandes empresas nacionais e internacionais. Sua carreira é marcada pela liderança de transformações operacionais e estratégicas em ambientes ágeis, sempre com foco na excelência em serviços, satisfação do cliente e resultados sustentáveis.

Na Europ Assistance Brasil, Arthur terá como principais desafios a consolidação de uma estrutura robusta para o departamento de sinistros e a otimização dos processos de indenizações e pagamentos a clientes e prestadores. A área de Reembolso, anteriormente vinculada à Diretoria Administrativo-Financeira, passa agora a integrar diretamente sua gestão. O executivo responderá ao CEO da companhia, Sergio Marcos.

“Chego à Europ Assistance Brasil com a missão de fortalecer nossos processos internos e aprimorar o cuidado com nossos clientes. Nosso objetivo é oferecer um atendimento ainda mais ágil, eficiente e humanizado, gerando resultados consistentes e reforçando a posição da Europ como referência no mercado. Trago minha experiência e visão estratégica desenvolvidas ao longo de mais de duas décadas no setor para contribuir com esse novo e importante momento da empresa”, afirma Arthur.

Formado em Engenharia Mecânica e pós-graduado em Engenharia Econômica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Arthur é reconhecido por sua habilidade em formar equipes de alta performance, implementar inovações tecnológicas e promover melhorias contínuas nos serviços prestados.

A chegada de Arthur Carvalho marca mais um passo estratégico da Europ Assistance Brasil no fortalecimento de sua estrutura organizacional e no compromisso com a excelência no atendimento a clientes e parceiros.