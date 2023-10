Zurich aumenta base de corretores e registra crescimento

Os corretores de seguros são o principal canal de distribuição do mercado. Na Zurich, são parceiros estratégicos de negócios e a companhia investe para aprimorar o relacionamento com esses profissionais, por meio da diversificação dos canais de atendimento e da melhoria recorrente em seus produtos e serviços.

Desde 2021, a companhia acelerou sua estratégia de crescimento no canal, apostando na expansão da sua atuação geográfica também por meio das assessorias.

“Já somamos mais de 70 assessorias parceiras. Elas operam como uma extensão de nossas filiais físicas, que, aliás, também estão sendo repaginadas para recebermos de forma ainda mais acolhedora os nossos corretores. Com isso, conseguimos atender com mais qualidade às demandas dos grandes polos, mas também das localidades mais distantes das nossas filiais”, aponta Márcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da seguradora.

Em 2023, a produção em prêmio emitido da empresa com as assessorias cresceu 58,4% no território nacional. Em todo o canal corretor, também houve crescimento expressivo, de 18,7%, considerando o acumulado de janeiro a agosto. A base de corretores ativos também aumentou, resultado não só da expansão geográfica que permitiu à companhia alcançar mais corretores, mas das diversas iniciativas promovidas pela companhia visando a proximidade com esse relevante parceiro estratégico.

“Outra iniciativa é a filial digital, mais uma alternativa de relacionamento ao corretor, que lançamos em 2022. Através dela, os corretores que desejarem podem ser atendidos por um gerente comercial de forma digital, profissional que atua regionalmente e que podem dar todo o atendimento comercial e capacitação que o corretor precisa”, pontua Benevides.

O executivo também pontua outro aspecto que faz a Zurich se sobressair no canal: seu perfil multiproduto. Não à toa, a gama de produtos que apresentam maior desempenho em prêmio emitido entre os corretores varia entre linhas pessoais e empresariais: Seguro Garantia (+52,9%), Residencial Individual (+51,9%) e Frota (+26,3%) são alguns destaques.

“Esse perfil nos ajuda a incrementar nossos produtos com benefícios para corretores e para nossos clientes. Alguns exemplos são o desconto na franquia de automóvel para aqueles que também possuem conosco o residencial e vida individual, a implementação das assistências técnicas no seguro residencial e a disponibilização do seguro celular para venda no canal corretor, que contará com plataforma exclusiva em breve”, relembra o diretor.

O papel do seguro automóvel

Em termos de nicho, o seguro para automóveis é sempre destaque no portfólio dos corretores focados no varejo. Na Zurich, não é diferente: a companhia registrou aumento no número de corretores cotando o produto nos últimos meses, com crescimento em prêmios de 19,4% no canal, fruto principalmente da já mencionada parceria com assessorias em todo o Brasil e o início do funcionamento da filial digital.

Fábio Leme

Fábio Leme, diretor executivo de Personal Lines e Marketing da seguradora, ressalta a importância desses profissionais para o desenvolvimento da carteira.

“O corretor é quem conhece a necessidade de seus clientes e busca levar a eles a oferta mais adequada, promovendo junto às seguradoras as adaptações e evoluções necessárias em produtos e serviços. Nós contamos com excelentes parceiros e trabalhamos arduamente para sermos sua escolha preferencial no dia a dia”, aponta Leme.

O diretor lembra ainda que o Zurich Automóvel tem passado por uma série de mudanças que resultaram em diferenciais com potencial para despertar cada vez mais a atenção de corretores e clientes, sobretudo do ponto de vista da sustentabilidade. A companhia, que foi pioneira em oferecer seguro para carros elétricos e híbridos em 2019, relançou o seu produto em 2023 com um limite maior de aceitação e alguns diferenciais, como a cobertura para cabos de carregamento.

“No início do segundo semestre nos unimos aos nossos parceiros Localiza&Co e Tempo para compensar anualmente mais de 6,5 mil toneladas de carbono resultantes do uso do carro reserva e de serviços de assistência 24h, sem qualquer custo adicional ao cliente”, relembra Lembre. “Também avançamos a passos largos em nosso premiado projeto Selo Verde, junto ao IQA, que já certificou mais de 200 oficinas de reparo parceiras que adotam práticas sustentáveis em sua operação”, complementa.

Leme enfatiza que a Zurich é uma companhia multilinha, multicanal e multiproduto, e que o sucesso na estratégia de automóvel é um pilar fundamental na atuação com os corretores.

“Os resultados que conseguimos alcançar até agora são consequência de uma jornada constante de melhorias, em que todos saem ganhando. Por isso, seguiremos presentes e de portas abertas para ouvir os corretores sobre como podemos aperfeiçoar a experiência deles dentro da companhia”, ressalta o executivo.

