Paraíba recebe encontro de agentes do mercado de seguros

Na próxima quarta-feira, dia 25 de outubro, Campina Grande será sede do encontro de corretores de seguros e securitários da Paraíba. O evento, promovido pelo Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) e pelo Sincor-PB (Sindicato dos Corretores de Seguros da Paraíba), será realizado no auditório do Sebrae, das 16h às 18h.

Na ocasião, Ronaldo Dalcin, presidente do Sindseg N/NE, ministrará palestra sobre a visão atual do mercado de seguros, abordando temas importantes para o setor, como o PDMS (Plano de Desenvolvimento de Mercados Seguros), associações de proteção veicular e a necessidade da diversificação de produtos. Também serão apresentados os números mais atuais da região.

“Este encontro faz parte do plano do Sindseg N/NE de estar, cada vez mais, próximo dos agentes do mercado segurador da sua região sindical. Além disso, uma das metas que temos enquanto sindicato é também a de propagar de forma ampla e contínua o PDMS”, afirma Dalcin.

De acordo com o presidente, a expectativa é que os participantes do evento se tornem promotores do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, que tem metas ousadas para alçar o setor a um patamar muito maior daquele já ocupado hoje, chegando a 10% do PIB brasileiro até o final de 2030.

Também participam do debate a diretora executiva do Sindseg N/NE, Emerita Lyra, e a delegada do Sindseg N/NE na Paraíba, Luciana Bezerra. O encontro será gratuito e aberto ao público, mediante lotação do espaço. O auditório do Sebrae está localizado na Rua Cônsul Joseph Noujaim Habib Nacad, nº 800, no bairro de Catolé.

N.F.

Revista Apólice