Planos de saúde: MS apresenta o maior crescimento percentual de beneficiários

O Mato Grosso do Sul segue em expansão quando se trata de aquisição de planos de saúde médico-hospitalares. Em 12 meses, o estado registrou o maior crescimento percentual do País (5,9%) em novas adesões, muito acima da média nacional (1,6%), e fechou o mês de agosto com 670 mil vínculos, número recorde. As informações são da Análise Especial da Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB) nº 86, desenvolvida pelo IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar).

O total de vínculos registrado no estado é o maior desde o início da série histórica, quando a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) começou a contabilizar os dados em 2000. A taxa de cobertura da população sul-mato-grossense na saúde suplementar é de 24%, apenas um ponto percentual abaixo da média nacional (25%).

Entre os meses de junho de 2018 e 2020, o número de beneficiários se manteve estável com média de 598 mil. No entanto, no período entre julho de 2020 e agosto de 2023, houve acréscimo de 76 mil vínculos.

Observa-se também que os planos coletivos empresariais foram os que mais cresceram em números absolutos: passaram de 498,9 mil para 533,6 mil em um ano, acréscimo de 34,7 mil contratos. Em termos percentuais, o tipo individual ou familiar foi o que mais cresceu (12,6%) no período e contabilizou 73,5 mil.

O superintendente executivo do IESS, José Cechin, justifica que o bom desempenho no Mato Grosso do Sul se deu em todas as grandes faixas etárias, especialmente nos planos coletivos empresariais. “Esse tipo de plano representa 70% dos contratos no País. Um fator importante é que o estado teve crescimento representativo (5,2%) no volume de empregos formais, acima da média nacional (3,5%), o que impacta de forma positiva o setor da saúde suplementar”, afirma.

A Análise Especial da NAB 86 na íntegra está disponível neste link.

N.F.

Revista Apólice