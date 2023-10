HDI Seguros disponibiliza Whatsapp exclusivo para clientes e corretores

A HDI Seguros apresentou seu canal exclusivo no Whatsapp voltado para segurados e corretores. Com a nova ferramenta à disposição, a companhia reforça a sua estratégia multicanalidade para atendimento de seu público. O objetivo é proporcionar soluções que gerem uma relação mais fluida, ágil e integrativa de comunicação com a marca.

“Estamos muito orgulhosos em podermos oferecer mais uma opção de ponto de contato entre a HDI e seus segurados e corretores. Trabalhamos para estreitar ainda mais a relação com nossos stakeholders, a partir de soluções cada vez mais personalizadas e imediatas. O canal da companhia no Whatsapp significa exatamente este cuidado, com atendimento a qualquer hora do dia, sete dias por semana, onde quer que esteja, representando comodidade e segurança”, afirma Paulo Ricardo, VP Comercial e de Marketing.

Neste primeiro momento de lançamento, todo atendimento será voltado para responder dúvidas e irá direcionar os segurados e os corretores para os canais digitais mais adequados, para resolver as demandas com rapidez e praticidade. “Apesar da termos lançado a ferramenta essa semana, nós já estamos trabalhando na evolução do canal. Nosso intuito é que em breve possamos oferecer maior interação com recebimento de documentos, por exemplo, para facilitar ainda mais os processos”, completa.

O executivo ainda explica que o canal da HDI Seguros no Whatsapp irá facilitar ainda mais o acesso a informações importantes e garantir uma experiência completa para os clientes da companhia. Para ter acesso à nova ferramenta, basta adicionar o número (11) 99524-8188 à agenda do celular e iniciar a conversa.

N.F.

Revista Apólice